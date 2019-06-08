Задержанному журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков

Сегодня Никулинский суд Москвы должен избрать меру пресечения Ивану Голунову. К зданию суда в поддержку журналиста прибыло и продолжают прибывать много представителей СМИ. Двое сотрудников портала "Такие дела" и еще одна активистка были задержаны за пикеты на ступеньках суда. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов пытались передать суду поручительство за Голунова, но не смогли, так как в субботу не работает канцелярия.

Венедиктов также анонсировал совместное журналистское расследование "Эха" и "Новой" по делу Ивана Голунова, исследование материалов уже началось, пишут "Открытые медиа".

Журналиста Голунова все-таки госпитализировали, он "не воспринимает действительность"

Задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова все-таки направили в больницу после жалоб на плохое самочувствие, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. "Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования", — говорится на сайте ведомства.

Это подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он вместе с председателем редакционного совета "Новой газеты" Дмитрием Муратовым находится в 71-й больнице, куда привезли Голунова.

Ранее в отделе полиции Голунов почувствовал себя плохо, однако следователь отказался пустить к нему бригаду скорой помощи. Когда медикам все же удалось осмотреть журналиста, они сообщили о подозрении на перелом ребер и сотрясении головного мозга и заявили, что Голунова нужно госпитализировать. Начальник следственной части Евгений Машин отказал в госпитализации, а следователь потребовал от адвокатов Дмитрия Джулая и Ольги Динзе дать подписку о неразглашении.

Позже в отделение полиции приехала вторая бригада медиков, которая подвердила рекомендацию немедленно госпитализировать Голунова. Следователь снова запретил это делать и собирался ехать с журналистом в суд, чтобы просить о продлении его задержания на 72 часа.

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай рассказал Русской службе ВВС, что журналист чувствует себя очень плохо, с трудом говорит и держится на стуле, болезненно реагирует на яркий свет. По словам адвоката, Голунов "не воспринимает действительность".

Алексей Венедиктов пояснил "Интерфаксу", что Голунова привезли в больницу для медицинского обследования. "Он под конвоем, судья может приехать и в больницу для продления срока содержания", — отметил Венедиктов. В приемном отделении 71-й городской больницы агентству сообщили, что о состоянии здоровья Голунова можно будет говорить только завтра. По данным "Медузы", после освидетельствования Голунова все равно собираются везти в суд.