08.06.2019, 15:10

Задержанному журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков

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Голунов госпитализирован
NEWSru.com
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Задержанному журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков
Foto: REUTERS/SCANPIX

Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает в своем Telegram-канале руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Он также рассказал, что Голунову стало плохо в отделе полиции, но следователь не пустил к нему скорую.

Чиков опубликовал скриншот постановления следователя от 8 июня, в котором говорится, что Голунов имел "преступный умысел" на незаконный сбыт наркотиков, но не довел его до конца.

В документе говорится, что Голунов, "осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота наркотических средств и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения <…> в неустановленную следствием дату и время, но не позднее 6 июня 2019 года, в неустановленном месте незаконно приобрел у неустановленного следствием лица два свертка с веществом общей массой 3,56 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона, и три свертка с веществом общей массой 5,42 грамма, содержащее в своем составе… кокаин".

Из документа следует, что этот объем подпадает под крупный. В постановлении говорится, что свертки с кокаином Голунов якобы хранил дома, а свертки с метиоэфедроном "хранил при себе в рюкзаке с целью последующего сбыта. Однако он не смог довести свой преступный замысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам", так как был задержан.

Сегодня Никулинский суд Москвы должен избрать меру пресечения Ивану Голунову. К зданию суда в поддержку журналиста прибыло и продолжают прибывать много представителей СМИ. Двое сотрудников портала "Такие дела" и еще одна активистка были задержаны за пикеты на ступеньках суда. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов пытались передать суду поручительство за Голунова, но не смогли, так как в субботу не работает канцелярия.

Венедиктов также анонсировал совместное журналистское расследование "Эха" и "Новой" по делу Ивана Голунова, исследование материалов уже началось, пишут "Открытые медиа".

Журналиста Голунова все-таки госпитализировали, он "не воспринимает действительность"

Задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова все-таки направили в больницу после жалоб на плохое самочувствие, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. "Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования", — говорится на сайте ведомства.

Это подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он вместе с председателем редакционного совета "Новой газеты" Дмитрием Муратовым находится в 71-й больнице, куда привезли Голунова.

Ранее в отделе полиции Голунов почувствовал себя плохо, однако следователь отказался пустить к нему бригаду скорой помощи. Когда медикам все же удалось осмотреть журналиста, они сообщили о подозрении на перелом ребер и сотрясении головного мозга и заявили, что Голунова нужно госпитализировать. Начальник следственной части Евгений Машин отказал в госпитализации, а следователь потребовал от адвокатов Дмитрия Джулая и Ольги Динзе дать подписку о неразглашении.

Позже в отделение полиции приехала вторая бригада медиков, которая подвердила рекомендацию немедленно госпитализировать Голунова. Следователь снова запретил это делать и собирался ехать с журналистом в суд, чтобы просить о продлении его задержания на 72 часа.

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Адвокат Голунова Дмитрий Джулай рассказал Русской службе ВВС, что журналист чувствует себя очень плохо, с трудом говорит и держится на стуле, болезненно реагирует на яркий свет. По словам адвоката, Голунов "не воспринимает действительность".

Алексей Венедиктов пояснил "Интерфаксу", что Голунова привезли в больницу для медицинского обследования. "Он под конвоем, судья может приехать и в больницу для продления срока содержания", — отметил Венедиктов. В приемном отделении 71-й городской больницы агентству сообщили, что о состоянии здоровья Голунова можно будет говорить только завтра. По данным "Медузы", после освидетельствования Голунова все равно собираются везти в суд.

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