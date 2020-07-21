Задача российской пропаганды не в том, чтобы доказать превосходство Кремля

Интернет и впрямь стал приговором для прежней концепции цензуры. Но ей на смену пришла иная. Та самая, что прячет факт в нагромождении информационного мусора. Та самая, что стирает грань между правдой и ложью. Та самая, которая приучает человека сомневаться в очевидном.

Мы слышим полярные точки зрения и заученно повторяем, что ”правда где-то посередине”. На самом деле, правда там, где она есть. И она не меняет свои координаты от появления новых вбросов. Но именно на это рассчитывают те, кто пытаются создавать альтернативные версии реальности.

На этом фоне двадцатый век смотрится довольно патриархально. Информационные войны в нем велись по правилам Первой мировой. Когда границы окопов четко очерчены, зоны влияния тоже, а прямые боестолкновения ведутся лишь на периферии. При этом у того же СССР была своя собственная повестка, которую он продвигал ”на экспорт”. В этом идеологическом наборе были ”интернационализм” и ”государственное регулирование”, ”социальное равенство” и ”всеобщая занятость”. Но затем наступил двадцать первый век — и правила изменились.

Можно заметить, что нынешний Кремль не столько пытается экспортировать свои собственные ценности, сколько разрушать чужие. Размывает концепт факта. Засоряет медиапространство фейками. Манипулирует общественным мнением. На смену стратегии позиционных войн пришла тактика диверсионных операций.

Задача российской пропаганды состоит не в том, чтобы доказать превосходство Кремля. Напротив — она пытается доказать, что все одинаковые. Старается похоронить правду в нагромождении лжи — и оттого щедро торгует конспирологией. Аннексия Крыма, вторжение на Донбасс и уничтожение пассажирского Боинга проявили этот подход особенно ярко. Расчет прост — чем больше информационного мусора, тем выше шанс, что факты попросту ускользнут от внимания аудитории.

Мы привыкли воспринимать цензуру как заколоченную наглухо дверь. Как замок, преграждающий доступ к информации. Но новая реальность изменила правила игры. Отныне цензура — это десятки взаимопротиворечащих версий, которые погружают обывателя в растерянность. Это гвалт, мешающий отличить правду от лжи, важную информацию от вброса, а факт — от фейка.