За все время коронавирусом заразилось 57.5 млн человек

На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 371 589 против 1 360 342 человек по состоянию на утро пятницы, выздоровели более 36,8 млн.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 910 857 инфицированных 11 715 167 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки — 195 690) и 254 тысяч. 384 252 514 летальных исходов (рост за сутки — 1 870), излечились более 4,45 млн.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 46 232 человека. Всего зафиксировано 9 050 597 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 564 до 132 726, поправились более 8,47 млн.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 020 164 заболевших 5 981 767 заболевших, что 38 397 человек больше, чем сутками ранее, умерли 168 613 больных 168 061 больной (рост — на 552), вылечились более 5,4 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 176,8. В США на 1 млн жителей скончались 785 человек, Индии — 96, Бразилии — 791.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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