18.02.2021, 13:46

За свободу рэпа. В Мадриде и Барселоне из-за ареста коммуниста Хаселя произошли беспорядки и стычки с полицией, больше 50 человек получили ранения

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За свободу рэпа. В Мадриде и Барселоне из-за ареста коммуниста Хаселя произошли беспорядки и стычки с полицией, больше 50 человек получили ранения
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В двух крупнейших испанских городах Барселоне и Мадриде прошли акции в поддержку арестованного рэпера Пабло Хаселя. В них приняли участие сотни человек. Митинги перешли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. По данным El Mundo, не менее 55 человек получили ранения, из них 30 — правоохранители. Задержаны не менее 35 участников акций протеста, пишет Спектр.

Протестующие кидали в сторону полицейских камни, устраивали баррикады из подожженных контейнеров, силовики применяли дубинки.

Местные СМИ отмечают, что на несогласованных акциях протеста некоторые участники были без масок, повсеместно игнорировались требования о социальной дистанции. Очевидцы сообщали о звуках выстрелов.

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