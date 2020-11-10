За сутки в Литве от коронавируса скончались 11 человек, включая самую молодую жертву с начала пандемии

В понедельник в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, двое инфицированных скончались.
За сутки в Латвии госпитализировано 40 пациентов с коронавирусом, в больницах находятся 309 человек с Covid-19. На сегодняшний день в Латвии скончались 103 инфицированных Covid-19.
За прошедшие сутки сделали 6731 тест на Covid-19, 3,1% из которых показали положительный результат. С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8395 человек. В настоящий момент в больницах страны находятся 309 пациентов, в том числе 15 в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки в Литве были подтверждены 1109 новых случаев заражения COVID-19, от коронавируса скончались 11 человек. Как сообщает ru.delfi.lt, умер человек, относившийся к возрастной группе 30-39 лет, он стал самой молодой жертвой коронавируса за период с начала пандемии.
В общей сложности в стране зафиксирован 26841 случай заболевания, от COVID-19 в Литве скончались 211 человек.
За последние сутки в Финляндии выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает yle.fi.
Большинство новых диагнозов поставлено на территории медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS - 119.
Общее число инфицированных с момента начала эпидемии теперь составляет 18 107. Число смертей, связанных с коронавирусом, составляет 362 (данные за 08.11).
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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