За сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19, в Литве — 474

Латвия



Четверо пациентов, зараженных Covid - 19 скончались (один в возрастной группе от 45 до 50 лет и трое - от 80 до 90 лет).

За сутки госпитализировано 27 человек. Вчера из больниц были выписаны 13 пациентов. В настоящий момент в больницах находятся 127 пациентов с Covid-19, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

За сутки в стране было проведено 5632 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,6%. Ранее SKPC пояснял, что этот порог в ЕС считается важным, так как после превышения границы в 3%, распространение болезни считается стремительным и неконтролируемым, пишет LETA.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4467 человек, выздоровели 1357 человек.

Литва



Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за прошедшие сутки в Литве подтверждено 474 случая заражения коронавирусом (COVID-19). 188 из них зарегистрированы в Вильнюсском, 89 Каунасском, 75 Клайпедском, 54 Шяуляйском, 21 Мариямпольском, 20 Тельшяйском, 14 Таурагском, 9 Алитусском, 3 Утянском и 1 Паневежском уездах.

