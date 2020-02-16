За сутки число больных коронавирусом на японском лайнере увеличилось на десятки человек
Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось на 70 человек, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на министра здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Ягудин снял маску и рассказал правду об отношении к Тутберидзе
Изъяли деньги, десятки автомобилей и квартир: Лукашенко об афере
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Откуда взялся коронавирус из Китая: ученые выяснили следующее