16.02.2020, 08:46

За сутки число больных коронавирусом на японском лайнере увеличилось на десятки человек


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За сутки число больных коронавирусом на японском лайнере увеличилось на десятки человек
epa

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось на 70 человек, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на министра здравоохранения Японии Като Кацунобу.

По его данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов корабля составляет 355 человек.

Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров диагностировали коронавирус. На борту находятся 3,7 тысяч людей, в том числе 24 россиянина.

По последним сведениям, вирусом по всему миру заразились 69,1 тыс. человек, при этом 1669 человек погибли.

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