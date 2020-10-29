”За страну мы все погибнем”. Лукашенко пригрозил НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске заявил о необходимости адекватно реагировать на возможные внешние угрозы. По его словам, ”натовцы за пределами Белоруссии не утихомирились”, сообщает агентство БелТА.
”Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать”, — сказал Лукашенко.
По мнению президента, ”Польше нужна вся Беларусь”. ”В Гродно вывешивали польские флаги. Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит”, — добавил он.
Лукашенко также вспомнил о недавнем телефонном разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео, с которым, по его словам, у него сложились очень добрые отношения. ”Я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать”, — заявил президент.
По словам Лукашенко, Помпео заверил его, что ”этого не может никогда быть и не будет”. ”Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать”, — добавил он.
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