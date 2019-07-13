За "сознательное участие в провокации России". Андрей Малахов и другие участники "телемоста" Россия—Украина попали в базу "Миротворец"

Напомним, изначально "исторический гуманитарный" российско-украинский телемост планировалось провести 12 июля между телеканалами "Россия 1" и NewsOne, однако на Украине это вызвало грандиозный скандал. Генпрокуратура страны возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены", собственников заподозрили в финансировании терроризма из-за предполагаемой связи NewsOne с российским "Промсвязьбанком". Президент Украины Владимир Зеленский счел проведение телемоста "дешевым предвыборным пиаром". В итоге NewsOne отказался от участия в трансляции из-за угроз. ВГТРК в свою очередь не стал отменять программу, но вместо телемоста как такового получилась передача об отношениях России и Украины с участием преимущественно артистов и спортсменов. Политические вопросы при этом не затрагивались. Связь с жителями Украины осуществлялась через Skype, корреспонденты "России 1" также подлавливали украинцев на Киевском вокзале и в московском метро, снимали, как в столичном караоке-клубе поют украинские песни.

За время передачи показали 15 отрывков из фильмов и сериалов, выступили 19 деятелей культуры и спортсменов, прозвучало 12 песен на русском и украинском языках, подсчитала Русская служба ВВС. В студии сидели заслуженные артисты РСФСР и немного зрителей. Обещанных организаторами шоу "простых" людей, которые не были бы актерами или ведущими, в студии было два — брат писателя Аркадия Инина и сын актрисы Маргариты Шубиной Серафим, который в частности сказал, что украинцы "обычные люди, все равно что русские".

Корреспондент украинского агентства УНИАН в РФ Роман Цимбалюк, обсуждая "телемост" в эфире "Радио Свобода", отметил, что программа вышла ровно через пять лет после появления скандального сюжета Первого канала о якобы распятом украинскими силовиками мальчике в Славянске.

"Именно пять лет назад показали этот сюжет хрестоматийный, после которого масса российских людей поехала воевать в Украину. Получается какая-то странная история. Но мне почему-то кажется, что на самом деле российская пропаганда просто начала мутировать", — прокомментировал журналист. Он пояснил, что наряду с призывами к дружбе с "братской" Украиной телеканал "Россия" выпускает массу пропагандистских программ, в которых Украину "обгаживают".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в свою очередь высказалась в своем Telegram, что "телемост" прошел "победоносно": "До слез. На разрыв. Так, как должно быть. Так, как надо было все эти 5 лет".