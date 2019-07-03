За последние месяцы в России резко сократилось население

«У нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

По ее словам, «в погоне за качественными показателями» многие регионы специально снижали показатели смертности от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин. Она отметила, что федеральные организации должны принять участие в профессиональной оценке ситуации, иначе «позитивные процессы могут не происходить».

Ранее в ООН предсказали сокращение населения России к 2078 году на треть — до 100 миллионов человек. В случае позитивного развития событий число россиян увеличится до 160 миллионов к концу века. Доля молодежи уменьшится.