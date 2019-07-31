Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР ”неопознанных ракет”
Запуск, по утверждению южнокорейской стороны, был осуществлен утром в среду, 31 июля. На прошлой неделе КНДР запустила две ракеты, которые упали в море.
Запуск, по утверждению южнокорейской стороны, был осуществлен утром в среду, 31 июля. На прошлой неделе КНДР запустила две ракеты, которые упали в море.
Северная Корея запустила множество неопознанных ракет утром в среду, 31 июля, сообщает Yonhup со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
Как отмечается, снаряды были запущены из провинции Хамген-Намдо. Позднее в комитете уточнили, что речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности, они пролетели около 250 км.
25 июля Северная Корея запустила две неизвестные ракеты, они вылетели из окрестностей города Вонсон и пролетели около 430 км. Снаряды упали в море, не долетев до исключительной экономической зоны Японии.
В Пхеньяне позднее пояснили, что стрельбы были ”частью демонстрации силы” и являются предупреждением Сеулу. По утверждению северокорейской стороны, Южная Корея ”с большим стремлением развертывает ультрасовременное наступательное вооружение” и проводит стрельбы вопреки предупреждениям.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что это не было испытанием ядерного оружия. По его словам, Пхеньян испытал ракеты малой дальности, подобные испытания проводят многие. Американский лидер добавил, что в отношениях Северной Кореи и Соединенных Штатов ”все очень хорошо”.
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