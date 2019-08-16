Южная Корея сообщила о новых пусках ракет в КНДР

Это уже шестой запуск ракет в КНДР за три недели. Сеул расценивает их как "демонстрацию силы" и связывает с совместными военными маневрами Южной Кореи и США.

КНДР обязалась закрыть ракетный полигон "Сохэ"

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ. Он предусматривает полную денуклеаризацию КНДР, но не содержит конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.