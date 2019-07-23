Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Утверждается, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации JCS, вторжение в нарушение международных договоров произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто.

Как отмечается, в ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.

Агентство подчеркивает, что нарушение воздушного пространства Южной Кореи со стороны РФ — это беспрецедентный случай. Однако 20 июня этого года два российских военных самолета нарушили южнокорейскую опознавательную зону ПВО и пробыли там около получаса, напоминает "Ренхап".