23.07.2019, 09:50

Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства. Минобр России опровергает это заявление

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дополнено в 10:59
Интерфакс
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Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства. Минобр России опровергает это заявление
Foto: YONHAP, EPA

Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея.

Утверждается, что бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации JCS, вторжение в нарушение международных договоров произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто.

Как отмечается, в ответ были подняты истребители ВВС Республики Корея, которые сделали предупредительные выстрелы.

Агентство подчеркивает, что нарушение воздушного пространства Южной Кореи со стороны РФ — это беспрецедентный случай. Однако 20 июня этого года два российских военных самолета нарушили южнокорейскую опознавательную зону ПВО и пробыли там около получаса, напоминает "Ренхап".

Министерство обороны России опровергло заявление Южной Кореи о том, что российский бомбардировщик во вторник нарушил воздушное пространство этой страны, передает "Интерфакс".

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", — заявили в российском ведомстве.

"Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", — добавили там.

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