ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.

Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Вакцина в количестве 1 млн доз уже поступила в ЮАР на прошлой неделе, еще 500 тыс. доз должны прибыть в ближайшие недели.

Институт сыворотки Индии является одним из основных поставщиков вакцины AstraZeneca.

ЮАР еще не запустила свою программу вакцинации от COVID-19, принято решение начать вакцинацию медицинских работников вакциной Johnson & Johnson.

Economic Times сообщила о просьбе властей ЮАР после того, как Всемирная организация здравоохранения в понедельник одобрила вакцину AstraZeneca/Oxford COVID-19 для экстренного использования.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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