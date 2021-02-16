ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщил во вторник Интерфакс со ссылкой на газету Economic Times.
Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.
Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.
Вакцина в количестве 1 млн доз уже поступила в ЮАР на прошлой неделе, еще 500 тыс. доз должны прибыть в ближайшие недели.
Институт сыворотки Индии является одним из основных поставщиков вакцины AstraZeneca.
ЮАР еще не запустила свою программу вакцинации от COVID-19, принято решение начать вакцинацию медицинских работников вакциной Johnson & Johnson.
Economic Times сообщила о просьбе властей ЮАР после того, как Всемирная организация здравоохранения в понедельник одобрила вакцину AstraZeneca/Oxford COVID-19 для экстренного использования.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Фигуристка Тарасова увела мужа у беременной двойней теннисистки
Французский биатлонист высказался о работе Губерниева
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки