Yle: Финские ученые разработали вакцину от COVID-19 — проблема в отсутствии собственного производства

В Университете Восточной Финляндии уже разработана почти готовая к эксплуатации вакцина против коронавируса в виде спрея для носа. По мнению учёных, Финляндия могла бы запустить производство вакцины своими силами без помощи международных фармацевтических гигантов.

По мнению профессора вирусологии Университета Хельсинки Калле Саксела, при активном участии властей вакцинацию против коронавируса могли бы начать уже этой осенью. Саксела — один из трех финских профессоров, занимающихся разработкой вакцины.

- Если проблем с получением разрешений не возникнет, тестирование на небольшой группе людей начнется летом, — говорит Саксела.

Он считает, что с точки зрения стратегического снабжения Финляндия нуждается в собственном производстве вакцины. В противном случае поставок вакцины от иностранных производителей придется долго ждать и может возникнуть дефицит.

Собственное производство вакцин в Финляндии после ста лет прекратилось в 2003 году, так как это посчитали слишком крупной статьей расходов.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!