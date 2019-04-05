Японский зонд ”Хаябуса-2” сбросил бомбу на поверхность астероида Рюгу

В ближайшие часы Японское агентство аэрокосмических исследований ожидает получения снимков, которые подтвердят, что в результате взрыва бомбы на поверхности астероида образовался кратер, пишет "Медуза".

Предполагается, что в мае ”Хаябуса-2” сядет на поверхность астероида и соберет с нее разлетевшиеся в результате взрыва частицы.

Целью миссии ”Хаябусы-2” является доставка вещества с Рюгу на Землю. Ученые надеются, что его анализ позволит больше узнать о происхождении Вселенной.

В начале марта ”Хаябуса-2” уже произвел забор грунта на Рюгу: тогда аппарат выстрелил в астероид танталовой пулей и специальным пылесосом собрал разлетевшиеся частицы.