Японский зонд ”Хаябуса-2” сбросил бомбу на поверхность астероида Рюгу

Японский зонд ”Хаябуса-2” успешно сбросил 4,5-килограммовое взрывное устройство на поверхность астероида Рюгу — астероид диаметром около 1 километра, находящийся между Землей и Марсом. После сбрасывания аппарату удалось провести плановые маневры и избежать столкновения с выброшенным с поверхности веществом.
В ближайшие часы Японское агентство аэрокосмических исследований ожидает получения снимков, которые подтвердят, что в результате взрыва бомбы на поверхности астероида образовался кратер, пишет "Медуза".
Предполагается, что в мае ”Хаябуса-2” сядет на поверхность астероида и соберет с нее разлетевшиеся в результате взрыва частицы.
Целью миссии ”Хаябусы-2” является доставка вещества с Рюгу на Землю. Ученые надеются, что его анализ позволит больше узнать о происхождении Вселенной.
В начале марта ”Хаябуса-2” уже произвел забор грунта на Рюгу: тогда аппарат выстрелил в астероид танталовой пулей и специальным пылесосом собрал разлетевшиеся частицы.