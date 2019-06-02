Япония решила повременить с мирным договором с Россией

Как отмечает издание, ранее японское правительство надеялось подготовить данное соглашение к саммиту ”Большой двадцатки”, который пройдет в Осаке 28-29 июня и в ходе которого должна состояться встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Токио, в частности, намеревался подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва заявляла о готовности передать Японии два острова южной части Курильской гряды Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

Однако, по словам собеседников газеты, в итоге стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности. В частности, в ходе переговоров Москва выражала беспокойство по поводу возможности размещения на островах наземных систем ПРО Aegis Ashore американского производства в случае их передачи Японии.