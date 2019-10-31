Япония и Южная Корея сообщили о запуске двух ракет КНДР

Военные КНДР совершили пуск двух ракет в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство ”Ренхап” со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным военного ведомства, ракеты были выпущены из северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. Других подробностей южнокорейские военные не сообщают, ссылаясь на то, что их специалисты анализируют данные и ведут мониторинг ситуации.
В свою очередь японский телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны и Береговую охрану Японии также сообщил о запуске ракет из Северной Кореи. По их данным, выпущенные из КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
2 октября КНДР уже запускала ракеты в сторону Японского моря, после чего Токио выражал Пхеньяну свой протест. 3 октября власти КНДР заявили, что баллистическая ракета Pukguksong-3 была запущена с подводной лодки, находившейся у восточного побережья страны.
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