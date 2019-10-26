Янис Урбанович возглавил латвийскую партию "Согласие"

За Урбановича отдали свой голос 218 делегатов. Он обещал работать над восстановлением командного духа в партии. Он хочет вернуться к ценностям, которые объединяли партию раньше.

Его конкуренты Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов получили по 49 и 18 голосов соответственно.

Вопреки тому, как это происходило раньше, в этот раз председателя партии выбирали открытым голосованием. На этом настоял Морозов. Он указал, что дебаты лидеров показали растущую нужду в открытости и ясности.

Ранее Нил Ушаков отозвал свою кандидатуру на должность председателя ”Согласия”. Урбанович выразил готовность взять в свои руки управление партией, но не дольше чем на два года. Он считает, что партии необходима смена поколений и готов организовать собственную ”политическую смерть”.