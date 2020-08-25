”Яндекс” начал эвакуировать сотрудников из Белоруссии

Всего в белорусском офисе ”Яндекса” работает порядка 300 человек, рассказали The Bell в пресс-службе компании. Часть из них компания на прошлой неделе вывезла из Белоруссии в Россию, сказали The Bell двое собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе. Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.

Часть из тех, кто уезжать из страны отказался, эвакуировали из Минска ”на дачи”, объяснил другой собеседник The Bell. Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.

Сам белорусский офис, как и другие офисы ”Яндекса”, уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме, рассказали The Bell в пресс-службе компании. ”Некоторые сотрудники уехали из города”, — добавили там.

Организовать вывоз сотрудников компании пришлось после того, как 13 августа в белорусский филиал ”Яндекса” и Uber обыскали: тогда, как писал The Bell, в офисы компаний пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников The Bell рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса ”Такси”. Сделать этого им не удалось, утверждают оба. В Белоруссии, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой, говорит один из собеседников The Bell.

”В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были”, — подтвердили The Bell в пресс-службе компании. Помимо ”Такси”, минский офис ”Яндекса”, открытый в 2011 году, занимается развитием других ключевых продуктов ”Яндекса” — ”Поиска”, ”Почты”, ”Картинок”, ”Рекламы”, ”Карт” и так далее, говорится на сайте компании.