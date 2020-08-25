”Яндекс” начал эвакуировать сотрудников из Белоруссии

”Яндекс” на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома, рассказали The Bell двое источников, знакомых с ситуацией в компании. Это произошло после обысков силовиков, которые прошли в компании 13 августа.
Всего в белорусском офисе ”Яндекса” работает порядка 300 человек, рассказали The Bell в пресс-службе компании. Часть из них компания на прошлой неделе вывезла из Белоруссии в Россию, сказали The Bell двое собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе. Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.
Часть из тех, кто уезжать из страны отказался, эвакуировали из Минска ”на дачи”, объяснил другой собеседник The Bell. Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник The Bell.
Сам белорусский офис, как и другие офисы ”Яндекса”, уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме, рассказали The Bell в пресс-службе компании. ”Некоторые сотрудники уехали из города”, — добавили там.
Организовать вывоз сотрудников компании пришлось после того, как 13 августа в белорусский филиал ”Яндекса” и Uber обыскали: тогда, как писал The Bell, в офисы компаний пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.
Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников The Bell рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса ”Такси”. Сделать этого им не удалось, утверждают оба. В Белоруссии, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой, говорит один из собеседников The Bell.
”В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были”, — подтвердили The Bell в пресс-службе компании. Помимо ”Такси”, минский офис ”Яндекса”, открытый в 2011 году, занимается развитием других ключевых продуктов ”Яндекса” — ”Поиска”, ”Почты”, ”Картинок”, ”Рекламы”, ”Карт” и так далее, говорится на сайте компании.
После обысков в белорусских ”Яндексе” и Uber свой офис в Минске решила закрыть Rakuten, владелец сервиса Viber. Его гендиректор Джамел Агауа объяснял Forbes, что из-за внезапных обысков у ”соседей” в компании ”решили эвакуировать наш офис ради безопасности”. ”Двое наших сотрудников были арестованы. Арестован также был отец одного из сотрудников. Все трое оказались под арестом без видимых причин”, — рассказывал Агауа. Если ситуация не улучшится, Viber не будет больше инвестировать в Беларусь, говорил он: ”Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе”.
За день до обысков в ”Яндексе” белорусские IT-компании подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы. ”Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости”, — говорилось в письме.
В тот же день основатель PandaDoc, одного из самых успешных стартапов с белорусскими корнями, Микита Микадо призвал белорусских силовиков ”переходить на сторону добра” и пообещал помочь, если решение тяжело принять по материальным причинам — к нему уже обратились больше 500 человек.
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