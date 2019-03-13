Ядерное оружие: Трамп собирается потрясти мир

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”Это жизненно необходимое финансирование позволит нам продолжить модернизацию ядерного арсенала США, чтобы противостоять угрозам XXI века”, — добавила она.

У NNSA есть в настоящее время пять главных программ модернизации ядерного оружия США, причем находящихся в стадии реализации: дальнейшее продление сроков эксплуатации ядерных бомб свободного падения типа B61-12; проектирование боевой части W80-4 для крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности для ВВС США; модернизация боевой части W88 для баллистических ракет подводных лодок типа ”Трайдент”; программа модернизации боевых частей W87-1 для межконтинентальных баллистических ракет.

Возможно, самой спорной программой модернизации американского ядерного арсенала является модификация боевых частей типа W76-2.

W76-2 относится к боевым частям баллистических ракет подводных лодок с пониженной мощностью. В начале 2018 года администрация Дональда Трампа сформулировала к ней требования в Обзоре ядерной политики. И практически сразу началось развертывание производства W76-2, причем оно осуществлялось поистине стахановскими темпами.

Уже в январе 2019 года NNSA объявило об изготовление первой боевой части. Бюджетные документы США, опубликованные 11 марта этого года, показывают, что в 2020 финансовом году производство специального боеприпаса этого типа будет уже завершено. Ранее ”Газета.Ru” писала о том, что серийное производство боевых частей типа W76-2 идет полным ходом на заводе Pantax в штате Техас.

роме того, предполагается выделение средств на дальнейшую разработку перспективных образцов ядерного оружия.

Помимо всего прочего, планируется финансирование сложных компьютерных вычислений и это, подчеркивается американскими специалистами, является одной из главных точек приложения усилий в работе министерства энергетики США.

Тут надо отметить, что пять позиций в первой десятке рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров мира держат американцы. На первом месте — суперкомпьютер Summit (”Вершина”) из американской Окриджской национальной лаборатории минэнерго США. Второе место — у машины Sierra из Ливерморской национальной лаборатории, которая занимается ядерной безопасностью страны. Оба суперкомпьютера задействованы в разработке ядерного оружия.

В программы искусственного интеллекта в NNSA инвестируют $119 млн, $809 млн выделят на вычислительные инициативы, связанные с суперкомпьютерами (так называемая Exascale Computing Initiative), а $168 млн пойдет на исследования в сфере квантовых компьютеров.

Кроме систем оружия, бюджет NNSA включает выделение средств на программы нераспространения оружия массового поражения ($1,99 млрд, на 3,3% выше, чем в 2019 году); на персонал ($434,7 млн, на 6% выше, чем в предыдущем году); и на военно-морские ядерные реакторы ($1,6 млрд, снижение на 7,8% от уровня 2019 финансового года).

Специалисты сходятся во мнениях, что вряд ли бюджетные показатели, касающиеся ядерного оружия, будут в существенной степени откорректированы в ходе обсуждения в конгрессе США.

Камень преткновения в военном бюджете Дональда Трампа заключается в другом.

У проекта бюджета США, который в понедельник представил Дональд Трамп, очень мало шансов, чтобы стать законом, поскольку демократы, которые контролируют палату представителей конгресса США, категорически не согласны с тем, что они считают бюджетными фокусами.

Белый дом просит $750 млрд для национальной обороны, что на $34 млрд больше, чем было установлено в 2019 финансовом году. Только сугубо для министерства обороны планируется выделить $718 млрд, что больше на $33 млрд, чем в предыдущем году.

”Чтобы сохранить мир через силу, бюджет 2020 финансового года предусматривает увеличение силовых возможностей, поддержание нашего глобального доминирования и инвестиции в сферы, очень важные для будущих конфликтов, такие как космос, искусственный интеллект и гиперзвуковое оружие”, — сообщил исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Расс Вот.

Все споры вокруг военной части бюджета Дональда Трампа, скорее всего, возникнут по статье расходов на военные операции за рубежами США, на которые предполагается выделить $164 млрд.

Именно эту сумму некоторые финансовые ястребы на Капитолийском холме рассматривают как некий бухгалтерский трюк.