"Я ваш приговор". Повторит ли Петр Порошенко судьбу Юлии Тимошенко?

С одной стороны, вся президентская кампания ЗеКоманды строилась на антитезе "старым политикам", обещаниях полной модернизации и внедрения новой системы народовластия. И в этом смысле слово "приговор” звучало как некий афоризм по отношению к существующей политической системе, которую воплощал Петр Порошенко.

В более узком понимании — это была угроза будущим уголовным преследованием. Перед выборами рейтинг Порошенко просто "осыпался" на фоне коррупционного скандала в Укрборонопроме (государственный холдинг, объединяющий оборонные предприятия страны). Хотя сам тогдашний президент не был непосредственным фигурантом того скандала, в его адрес сыпались многочисленные обвинения: мол, рыба гниет с головы, злоупотребления в "оборонке" произошли не без ведома главы государства и вообще "власть зарабатывает на войне". Последним тезисом Зеленский перед выборами оперировал особенно охотно. С момента избрания Владимира Зеленского президентом прошло более года. Скандал с Укроборонпромом практически затих: бывший топ-менеджер холдинга, давний бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский сидит по домашним арестом и перспективы его уголовного дела весьма туманны. А что касается приговора Перу Порошенко — в последнее время наметилась тенденция перехода от афоризмов к конкретным статьям Уголовного кодекса.

Во время послемайданных реформ в Украине появился новый правоохранительный орган — Государственное бюро расследований (ГБР), в компетенции которого — дела против высокопоставленных чиновников. Именно этот орган стал проявлять интерес к персоне Петра Порошенко почти сразу после избрания Зеленского президентом. Поначалу это было что-то вроде "беспокоящего огня": вызовы в качестве свидетеля, мало чего существенного. Но зато была создана медийная картинка: грехи прежней власти не забыли, будут "копать". ГБР задумывался как независимый орган, удаленный от политического влияния, которое постоянно испытывала на себе Генпрокуратура. При Порошенко эта структура только оформилась, полноценная ее работа началась уже при Зеленском. И с огромным "скрипом" и скандалами. Прежний глава ГБР Роман Труба стал жертвой информационных "сливов". Если верить этим материалам, он был лишь "проводником" политической воли тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана и одиозного Андрея Портнова, видного чиновника времен Януковича. Нового шефа Бюро так и не назначили (пока его заменяет в.и.о.), а первым заместителем стал Александр Бабиков — один из адвокатов Виктора Януковича.