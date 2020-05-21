"Я такой, какой я есть". Зеленский подвел итоги года на посту президента и заявил о готовности к переговорам с Путиным

"Кто я такой: стратегия или случайность? Я такой, какой я есть", — произнес Владимир Зеленский, сидя на зеленой лужайке возле Мариинского парка в Киеве. Именно там, на открытом воздухе, он решил провести свою пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту президента Украины.

Ровно год назад, 20 мая 2019 года, когда состоялась его инаугурация, у этого же дворца он принимал почетных гостей церемонии. Тогда светило яркое солнце, и Владимир Зеленский всем улыбался. Сейчас же было облачно, шел дождь, а президент выглядел обеспокоенным и несколько раздраженным. Он три часа отвечал на вопросы журналистов. Начал ожидаемо — об эпидемии COVID-19 и ее последствиях для Украины. "Правительство рассматривает запуск работы общественного транспорта с 22 мая. Междугородные перевозки мы не можем обеспечить — только шесть областей готовы к этому", — прокомментировал президент сроки выхода страны из карантина.

Гордон и недовольство журналистов

Второй вопрос к Зеленскому прозвучал от журналиста Дмитрия Гордона, который 18 мая опубликовал резонансное интервью с бывшим командиром вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе Игорем Гиркиным, а незадолго до этого — не менее спорную беседу с бывшим прокурором аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской.

Гордон спросил Зеленского, есть ли смысл встречаться в дальнейшем с Владимиром Путиным, если он все равно не отдаст Донбасс на условиях Украины? "Результат все равно есть — это человеческие жизни", — ответил Зеленский, вспомнив об освобожденных из плена украинцах.

Предоставленное Гордону право задавать вопрос президенту одним из первых возмутил других украинских журналистов. Накануне офис президента отказал в аккредитации на пресс-конференцию, ссылаясь на карантин, в частности, журналистам "Радио Свобода", "5-го канала", издания "Главком" и ряда других СМИ.

"Всем журналистам было продемонстрировано, кто важен для власти, — возмутилась по этому поводу шеф-редактор портала "Детектор медиа" Наталья Лигачева. — Возьми интервью у Поклонской и Гиркина, скажи, что хочешь взять интервью у Януковича — и тебе дадут слово в первых рядах на пресс конференции президента. Эта власть не уважает настоящих журналистов. Ей удобно с теми, кто занимается политической игрой".