"Я такой, какой я есть". Зеленский подвел итоги года на посту президента и заявил о готовности к переговорам с Путиным

"Друзья" Зеленского у власти
Однако к президенту было немало и острых вопросов. В частности, об альтернативе минским соглашениям для урегулирования конфликта в Донбассе. "Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связаны санкции против Российской Федерации, — ответил Зеленский ответ на вопрос DW. — …Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не снимая Минск, а параллельно, отдельным треком".
Зеленского несколько вывел из себя вопрос о "друзьях" на высоких должностях во власти, хотя, будучи еще кандидатом в президенты, Зеленский обещал, что этого не допустит. Сейчас же он признал, что испытывает кадровый голод, поскольку не может найти людей, "и профессиональных, и честных" одновременно. Именно поэтому, по его словам, он предложил во власть "чистых" людей, в частности Ирину Венедиктову как руководителя Офиса генпрокурора: ведь она, мол, раньше не работала в этом ведомстве.
А о главе офиса президента Андрее Ермаке Зеленский сказал, что он "всегда был опытным юристом". "У нас кадровый голод, даже не могут назначить министров образования, культуры, энергетики. Какого бы мы ни взяли, на следующий день пишут: это человек Ахметова или Коломойского", — пожаловался президент. При этом Зеленский отмежевался от олигархов и заявил, что является независимым и хочет иметь с ними исключительно конструктивные отношения.
"Я не лоббист их интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят или боятся, понимают, что нет смысла в том, чтобы мне это предлагать", — заявил украинский президент.
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