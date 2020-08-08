"Я стал намного реже куда-либо ездить": финны скучают по российскому топливу(1)
Коронаэпидемия не снизила спрос на топливо у восточной границы Финляндии так же, как в других регионах. Одна причина этому — закрытие границы с Россией, пишет Yle.
Коронаэпидемия не снизила спрос на топливо у восточной границы Финляндии так же, как в других регионах. Одна причина этому — закрытие границы с Россией, пишет Yle.
Многие жители Юго-Восточной Финляндии привыкли ездить заправляться в Россию из-за более низких цен на бензин.
Последние полгода, однако, граница закрыта для пассажирского транспорта в связи с коронаэпидемией. У многих из-за нехватки дешевого топлива изменился образ жизни.
- Я стал намного реже куда-либо ездить, — рассказывает Эркки Липсанен, заправляющий свою машину на АЗС в Иматре.
Отчасти на уменьшение количества поездок повлияла и сама коронаэпидемия. Затраты на топливо поэтому у Липсанена сильно не увеличились.
Топливо в России дешевле в два раза
До того, как граница закрылась, Эркки Липсанен ездил на своем дизельном автомобиле заправляться в России пару раз в месяц, и существенно на этом экономил.
Дизельное топливо стоит в России 60 центов за литр, тогда как в Финляндии его цена в два раза выше. 95-й бензин в России стоит в настоящее время примерно 55 центов за литр.
Закрытие границы помогает местным АЗС
Коронаэпидемия значительно снизила спрос на топливо по всей стране сразу после введения ограничительных мер в марте. У восточной границы, однако, объем продаж остался ближе к прежнему уровню.
- Мы не испытывали больших изменений в продаже бензина. Похоже, что те, кто обычно заправляется в России, теперь чаще пользуются нашими услугами, — говорит председатель Ассоциации продавцов бензина Юго-Восточной Финляндии Микко Ряйккёнен.
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