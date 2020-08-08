"Я стал намного реже куда-либо ездить": финны скучают по российскому топливу

Многие жители Юго-Восточной Финляндии привыкли ездить заправляться в Россию из-за более низких цен на бензин.

Последние полгода, однако, граница закрыта для пассажирского транспорта в связи с коронаэпидемией. У многих из-за нехватки дешевого топлива изменился образ жизни.

- Я стал намного реже куда-либо ездить, — рассказывает Эркки Липсанен, заправляющий свою машину на АЗС в Иматре.

Отчасти на уменьшение количества поездок повлияла и сама коронаэпидемия. Затраты на топливо поэтому у Липсанена сильно не увеличились.

Топливо в России дешевле в два раза

До того, как граница закрылась, Эркки Липсанен ездил на своем дизельном автомобиле заправляться в России пару раз в месяц, и существенно на этом экономил.

Дизельное топливо стоит в России 60 центов за литр, тогда как в Финляндии его цена в два раза выше. 95-й бензин в России стоит в настоящее время примерно 55 центов за литр.

Закрытие границы помогает местным АЗС

Коронаэпидемия значительно снизила спрос на топливо по всей стране сразу после введения ограничительных мер в марте. У восточной границы, однако, объем продаж остался ближе к прежнему уровню.

- Мы не испытывали больших изменений в продаже бензина. Похоже, что те, кто обычно заправляется в России, теперь чаще пользуются нашими услугами, — говорит председатель Ассоциации продавцов бензина Юго-Восточной Финляндии Микко Ряйккёнен.