”Я приехал на участок, а там выбита дверь после обстрела”. Как проходили выборы в Украине

Но это только половина всей картины, поскольку выборы проводятся еще и по одномандатным округам. Из-за ситуации на Донбассе и аннексии Крыма этих округов осталось 199. Тут ситуация очень интересная. Да, в большинстве округов также побеждают кандидаты от партии ”Слуга Народа” Владимира Зеленского. Но вот, например, Донбасс, где ожидалось, что пророссийская партия ”За життя” всё заберет, удивил: там прошло много самовыдвиженцев. Тех, кто работал по округам. И ”оппозиционный блок”, за которым стояли такие силы, как Ахметов, опережает по количеству мажоритарщиков пророссийскую партию Медведчука. Донбасс не отдал свои мажоритарные округа ни ”Слуге народа”, ни Медведчуку. То есть такие неожиданности есть.

Интересно, что часть округов осталась на неподконтрольной Украине территории. Например, есть 51-й округ, в нем зарегистрировано всего 2 000 избирателей, но и эти 2000 человек могут избрать своего депутата в Верховную Раду. Центр округа расположен в прифронтовом поселке Зайцево, где постоянно стреляют. Накануне я приехал туда, и в одном из двух помещений, где должны были состояться выборы, была выбита дверь после обстрела. Большая часть этого округа находится на неподконтрольной Украине территории в городе Горловка. И жители города Горловка могли приехать и проголосовать за своего кандидата.

Вся остальная часть неподконтрольной территории тоже могла приехать, но голосовать только за политические партии. Я, например, сам выходец из Луганска, живу в Киеве, и не мог проголосовать за мажоритарщика, но мог за политические партии. Как это происходит? Я беру паспорт и еду в абсолютно любой центр регистрации избирателей — находится при любой районной администрации, мне дают открепительный талончик и вносят в список. Это рассчитано на полтора миллиона переселенцев, которые выехали из Донбасса и Крыма в другие части Украины.

Насколько я знаю, заявлений о фальсификациях не было. Если и были нарушения, то где-то пытались заполнять протоколы задним числом, с уже проставленными печатями, портили бюллетени, ”минировали” избирательные участки. Что же касается ”каруселей”, когда группа избирателей голосует на нескольких избирательных участках с помощью открепительных удостоверений, то здесь такая ситуация вряд ли возможна — очень много политических сил в Украине имеют своих представителей в комиссиях.

Плюрализм мнений, который есть у нас в стране, как ни странно, работает. Страну шатает в политическом аспекте постоянно от сильно европейского курса до популистского или пророссийского, но не считая стран Балтии, Грузии, Армении и, возможно, Кыргызстана, Украина — это единственная страна постсоветского пространства, где идет настоящая политическая борьба.