"Я представила муравейник, из которого бегут муравьи". 25 лет назад состоялся самый знаменитый побег из тюрьмы в странах Балтии

Ровно 25 лет назад 89 заключенных сбежали из тюрьмы в латвийской Елгаве. Наши коллеги из латвийского RusDelfi подробно рассказывают, как это было.
Маленькая криминальная столица
После распада СССР в Елгаве один за другим стали закрываться крупные заводы. На улице оказались тысячи безработных, и многие были готовы пойти на преступление – ради того, чтобы выжить. Благодаря близости к Риге и границе с Литвой Елгава служила транзитным пунктом, в том числе и для перевозки нелегальных товаров. В небольшом городе было две тюрьмы – Парлиелпуская и Елгавская, причем вторая ― строгого режима. Здесь сидели преступники, получившие большие (в том числе, и пожизненные) сроки.
"В то время в Елгаве было немало ранее судимых. Многие, выйдя на свободу, никуда не уезжали и оставались здесь жить. Вокруг тюрем постоянно крутились знакомые заключенных, которые приезжали на свидания, приносили передачки. Вот ты идешь по улице, и уже издалека видишь, что навстречу идет ранее судимый человек. Или он недавно освободился", – рассказывает бывший начальник Криминальной полиции Елгавы Зента Третьяк (в 1994 году – исполняющая обязанности начальника Уголовного розыска в Елгаве).
Вооруженные нападения на почтовые отделения, сберкассы и заправки, убийства и тяжкие телесные повреждения – в первой половине девяностых расследования этих преступлений стали для елгавской полиции обычным делом. "Вооруженные налеты совершались средь бела дня, – вспоминает Зента Третьяк. – Помню, на улице Паста "взяли" кассу. И свидетель потом рассказывала: поливаю цветы, смотрю – идут люди с автоматами. Потом хлопок, и люди выбегают. Что произошло – непонятно. Это в кино видно, кто преступник. В жизни все иначе".
Парлиелупская тюрьма: 1,5 квадратных метра на человека
Парлиелупскую тюрьму в 1960-х годах построили в черте города – не в центре, но посреди жилой застройки, рядом с городской больницей и домом культуры. Она считалась исправительно-трудовой колонией общего режима. "Если проводить параллели с нашим временем, то это похоже на тюрьму частично закрытого типа. У заключенных довольно много прав: на звонки, посылки, краткосрочные и длительные свидания. Они могут более свободно передвигаться по территории", – рассказывает начальник Управления мест заключения Илона Спуре. В начале 90-х впервые заговорили о правах человека, и с окон в тюрьме сняли решетки, а также заграждения, которые разделяли территорию на локальные зоны. Теперь заключенные могли свободно перемещаться внутри тюрьмы.
В начале мая 1994 года здесь содержались 1028 заключенных. "В одном помещении могло находиться до 60 человек. Спали на двух- и трёхъярусных кроватях. Сейчас это просто уму непостижимо!" – говорит Илона Спуре. Общая площадь четырех жилых корпусов составляла 1634 квадратных метра: по 1,58 квадратных метра на человека.
Перенаселенность была не единственной проблемой тюрьмы. За несколько месяцев до побега выяснилось, что на всех заключенных в тюрьме есть только пять пар наручников. В 1994 году здесь работало всего 22 надзирателя. В тюрьме было 108 штатных мест, но даже при высоком уровне безработицы заполнить их было непросто. "Не было денег, чтобы выплачивать зарплату, – вспоминает Спуре. – В ночь побега надзирателей было трое. На тысячу заключенных!"
Побег
Массовый побег из Парлиелупской тюрьмы в 1994 году – исключительное по масштабу, но не уникальное событие. За год до этого, в 1993-м, из тюрьмы сбежали десять человек. "В тот раз подкоп сделали не на волю – беглецам пришлось выбираться по телевизионному кабелю через забор. Один упал на контрольно-следовую полосу и сломал ногу, но его вытащили. Поймали всех, кроме двух "блатных", ради которых все и было устроено", – рассказывает Аншин.
Побег 1993 года был организован ради осужденного на 13 лет за бандитизм Вадима Лиеде. В Латвии он был известен как Руслан Ханджаев (Вилли). В рижскую "банду Лиеде" входили 16 человек, почти все – молодые парни в возрасте 23-25 лет. Судебный процесс проходил в тюрьме и, учитывая социальную опасность, все обвиняемые находились за железной решеткой. Виновными в бандитизме были признаны восемь человек. Главарь банды Вадим Лиеде был приговорен к 13 годам, наиболее активные участники банды получили от 11 до 12 лет. Вместе с Лиеде-Ханджаевым за решетку отправилась его подруга, 38-летняя гражданка Беларуси Ольга Алипатова. Она, будучи врачом-педиатром по профессии, принимала участие в убийстве семьи из трех человек.
В ночь на 29 июля 1994 года пациенты Елгавской больницы заметили, как какие-то люди, один за другим, выбирались из-под стены Парлиелупской тюрьмы. Звонки в полицию и дежурному в тюрьму ничего не дали: свидетелям просто не поверили. Через десятиметровый туннель, который копали два месяца, без особой спешки сбежали 89 заключенных. Побег заметили только спустя семь часов.
"Как сейчас помню. Четверг, теплый солнечный день, дело к вечеру, - вспоминает тогдашний замначальника Криминальной полиции управления Елгавской полиции Зента Третьяк. - И вдруг дежурный сообщает: "Тревога! Собрать весь личный состав! Побег из Парлиелупской тюрьмы! Возможно, сбежали 86 человек!". Я иду по лестнице и думаю: так восемь или шесть? Заходим в зал на первом этаже, и дежурный докладывает: действительно, сбежали 86. У меня перед глазами сразу возник муравейник, из которого бегут муравьи. Фантазия так сработала", – вспоминает Третьяк. Позже выяснилось, что сбежали не 86, а 89 заключенных.
Десятиметровый подкоп начинался в прачечном отделении. Рыли его около двух месяцев, а грунт прятали по закрытым помещениям. Сначала бежали десять человек – четверо главарей, а также "рабочие лошадки". Потом к подкопу потянулись остальные, хотя бежать они вообще не собирались. "Это был массовый психоз, – рассказывает председатель правления Ассоциации независимых экспертов Латвии и Международной федерации независимых экспертов Юлиус Аншин. – Ушли 89 человек. Было бы 90, но один сбегал на ближайшее озеро, искупался и вернулся. Другой потом давал показания: сажусь в электричку на Цукурфабрике – мать моя, вся зона выезжает! Некоторым оставалось досидеть по два месяца".
Как искать сбежавших?
Пациенты больницы, расположенной напротив тюрьмы, еще ночью видели как из-под забора выбираются какие-то люди, подъезжают и уезжают машины. Полиция приняла несколько звонков. "Наши сотрудники звонили дежурному Парлиелупской тюрьмы. На все звонки они получали один и тот же ответ: "Все под контролем"", – вспоминает Зента Третьяк.
Третьяк вспоминает, что руководство тюрьмы, осознав, сколько заключенных сбежало, попыталось не поднимать панику. Но когда стали понятны масштабы происшествия, паниковать начала полиция.
Заключенные действительно чувствовали себя "королями зоны". После побега в тюрьму прибыло руководство Департамента мест заключения, десятки оперативников и полицейских, однако заключенные специально мешали пересчету. Лишь к 15.30 удалось сверить каждого с документами. "Картотека на 1026 заключенных, каждого нужно проверить вручную. Сначала не было даже фотографий. Вот сбежали люди. По каким признаком их искать? Что мы имеем? Имя-фамилия, приметы: рост 175 см, глаза темные, волосы темные. Как по этим приметам можно кого-то найти? Половина города подходит", – говорит начальник Управления мест заключения Илона Спуре.
Прошел почти целый день, прежде чем Департамент мест заключения привлек к поискам полицию и Центр судебной экспертизы. "Начали собирать фотографии, чтобы передать в СМИ на розыск. Маленькую фотографию из дела увеличивали. Раздавали по всем тюрьмам, полиции, пограничникам, земессаргам. Но прошли уже почти сутки! Доходило до смешного: пока велись активные поиски, один сбежавший вернулся сам. Мы думали, что его вообще не посчитали. Не удивлюсь, если сбежавших на самом деле было больше, 92-93 человека. Думаю, мы этого уже и не узнаем", – вспоминает Спуре.
Задача с 89 неизвестными
Полиции о побеге сообщили спустя 12 часов. "Мы были в шоке: с чего начинать? Подняли тревогу, разбились на группы: по два-три работника полиции, сотрудник тюрьмы, тогда еще были помощники вроде дружинников. А как искать? Фотографий нет, данные о сбежавших – минимальные. В тот день, помню, на мне была черная юбка и белая блузка. К концу дня она стала совершенно серой", – говорит Третьяк.
В Риге полиция отнеслась к новостям спокойнее. "Когда нам об этом сообщили, мы не были особенно шокированы, – говорит генерал Алдис Лиелюксис. В 1994 году он возглавлял Госполицию. – Побег, конечно, создавал нам лишние проблемы. Но вспомните, какие были времена: убийства, включая заказные, взрывы, разгул организованной преступности, бандитизм, рэкет. В то время преступники нападали на международные автобусы и фуры. Машину с грузом угонят, а водителя отвезут куда-нибудь в лес и привяжут к дереву. Преступления на бытовой почве тоже шли сотнями. Время было чертовски сложное, особенно период с 1993 по 1998 годы. Мы были заняты своими обычными делами, и к ним добавился массовый побег".
29 июля главы силовых структур собрались на срочном совещании. Лиелюксис вспоминает, что министр внутренних дел Гиртс Валдис Кристовскис отреагировал на новости о побеге довольно странно: он словно обиделся, как будто его в чем-то подвели. "Но это был не первый побег, и не последний. Годом ранее из той же тюрьмы вместе с группой заключенных сбежал известный преступник Вадим Лиеде. К концу 1994 года из Гривской тюрьмы сбежали более десяти особо опасных преступников", – вспоминает Лиелюксис.
По его словам, побеги были закономерностью. В первой половине девяностых в Латвии закрывались не только заводы, но и производственные цеха на территории исправительных учреждений. "Заключенным просто нечего было делать. Раньше они вкалывали по восемь часов, зарабатывали какие-то деньги, получали навыки. А теперь целыми сутками болтались по зоне и придумывали, чем бы заняться. Когда ты ничего не делаешь неделями, а то и месяцами, начинаешь сходить с ума", – считает бывший начальник Госполиции.
Без особых примет и фотографий
Жителям Елгавы и окрестностей раздали инструкции по поводу того, что делать, если им встретятся беглые преступники. В темное время суток рекомендовали лишний раз не выходить на улицу, не оставлять детей одних, никого не подвозить, не впускать в дом чужих, а при первых подозрениях звонить в полицию. Предупреждали водителей общественного транспорта, Транспортная полиция работала с машинистами. "С одной стороны, мы не должны были спровоцировать панику. Но нам все равно нужно было информировать население. Жители в эти дни стали бдительней. Если кто-то заметит кого-то возле дачи – сразу звонят. А скольких людей задерживали неоднократно! Только его отпускают – снова забирают в полицию. Ну, а как иначе, если жителям он кажется подозрительным? Но замечу: все относились с пониманием и терпением", – вспоминает Зента Третьяк.
Полиция далеко не сразу получила данные о всех беглецах. Департамент мест заключения смог размножить фотографии беглецов лишь спустя два дня. У работников тюрьмы были свои списки сбежавших, у полиции – свои. Пока не было фотографий, полицейские ходили по адресам ранее судимых местных жителей. Предполагалось, что кто-то из сбежавших решит навестить старых друзей или попытается пересидеть у них какое-то время. Некоторые беглецы были в темной униформе, а другие ― в обычной одежде. "На улице их выдавала походка: идет такой гражданин по улице, потом – раз! Руки за спину, и идет, подавшись чуть вперед. В тюрьме-то они привыкают к дисциплине и контролю", – замечает Зента Третьяк.
В Елгаве задержали далеко не всех: "Мы все понимали, что те, ради кого это было организовано, давно уехали. Все пытались убежать как можно дальше от города. Но были те, кто сам возвращался. Один такой пришел в участок, кажется, в Иецаве. А так к родственникам бежали, к знакомым. При задержании, в основном, не сопротивлялись", - говорит Третьяк.
Полиции помогали также информаторы в криминальных кругах: они уговаривали беглецов вернуться.
10 лет погони
В первые дни к поисковой операции было привлечено 10 тысяч человек, но поиски все равно растянулись на долгие годы. И, судя по всему, до сих пор поймали не всех.
Четверо беглецов вернулись сами, откликнувшись на призыв по телевидению. Им пообещали, что если они успеют вернуться за 10 дней, то отделаются предупреждением. Но большинство предпочло остаться на свободе, а некоторые – совершить ряд преступлений разной тяжести.
"Как-то поступило сообщение, что на одной квартире прячется кто-то из беглых, – рассказывает Аншин. – Мы знали, что там есть огнестрельное оружие. Пошли туда с отрядом "Омега". И действительно, при обыске нашли пистолет "люгер", патроны, самодельную взрывчатку (из содержимого авиационной бомбы времен войны) и наркотики.
В какой-то момент следователи получили сообщение из Литвы, что в Таураге задержали двоих беглецов. Еще одного взяли в Гусеве, что в Калининградской области: “Поехали за ними с вооруженным отрядом – девять автоматчиков в микроавтобусе, водитель и помощник офицера. Как у нас шутили: "Аншин с ограниченным контингентом войск Латвии совершает рейд по тылам соседних государств". С литовской стороной проблем не было – быстро получили разрешение прокурора Литвы и забрали "ценный груз". Потом поехали на границу – к КПП города Советска. А меня, как гражданина Латвии, в Россию не пускают – визы нет. Хорошо, что со мной отправили двух неграждан – следователя и водителя. Встречавший нас лейтенант милиции Советска не мог дождаться, чтобы сдать нам беглеца. Но не тут-то было: появился пьяный начальник погранзаставы. Он потребовал мое командировочное удостоверение, в которое шлепнул красный штамп со словами: "Больше в Россию не попадете!""
В итоге беглеца переправили через границу на КПП в Вилкавишкис: там с обеих сторон "нормальные ребята". "На границе связались с россиянами, бывшими сотрудниками 6-го отдела угрозыска МВД ЛР. Оказалось, там работает мой старый коллега. А один из служащих российской погранохраны – знакомый нашего следователя. В итоге они на нашей "Волге" съездили за задержанным в Россию и привезли его в Литву в багажнике", – вспоминает Юлиус Аншин.
24 августа 1994 года полиция подводит промежуточные итоги: 55 задержанных, 34 беглеца остаются на свободе. А в ноябре после триллера с погоней и перестрелкой с участием беглецов - братьев Петерис с одной стороны - и дорожной полицией с другой - число пойманных составило 72 человека.
К концу 95-го на свободе оставалось 10 беглецов. Осужденные за кражи Андрей Н., Георгий Н. и Роман Л.; Арнис Т., Норик К., Михаил С. (осуждены за ограбления); Али Г. (осужден за фальшивомонетничество); Алисаф Г. (осужден за убийство); Юрий П. (осужден за изнасилование); Гундарс М. (судимость за жестокое отношение к несовершеннолетнему лицу). Семерых из них удалось найти в последующие 9 лет.
Последним из них оказался Алисаф Гардашов, нелегально пересекавший границу с Польшей под именем Абдуллы Басаева. В 1993 году Гардашов был осужден на 10 лет за убийство: около коммерческого магазина в Риге он выстрелил в голову 14-летнему подростку. Гардашов уверял, что совершил убийство по случайности. В свое время он служил в Афганистане, а после демобилизации был признан инвалидом третьей группы.
Срок давности по побегу закончился в 2014 году - это значит, что розыск оставшихся на свободе беглецов не ведется (по данным полиции, их двое), и если даже их задержат, отвечать за побег им не придется.
Летом 1994 года, сразу после побега, Елгавская дума собралась на внеочередное заседание. Депутаты решили, что будут просить Кабинет министров переместить тюрьму с улицы Гарозас в более подходящее место. Однако в итоге было принято другое решение: закрыть тюрьму вообще. "Парлиелупская тюрьма находится в катастрофическом состоянии и не отвечает нормам в сфере прав человека, – комментировал ситуацию министр юстиции Гайдис Берзиньш. – Было бы неразумно постоянно вкладывать средства налогоплательщиков в объекты недвижимости, которые регулярно нуждаются в ремонте. Кроме того, такое место заключения является серьезной угрозой для безопасности общества".
Тюрьма была закрыта в 2008 году. К этому моменту в ней находилось 450 заключенных.
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