"Я представила муравейник, из которого бегут муравьи". 25 лет назад состоялся самый знаменитый побег из тюрьмы в странах Балтии

Парлиелупская тюрьма: 1,5 квадратных метра на человека

Парлиелупскую тюрьму в 1960-х годах построили в черте города – не в центре, но посреди жилой застройки, рядом с городской больницей и домом культуры. Она считалась исправительно-трудовой колонией общего режима. "Если проводить параллели с нашим временем, то это похоже на тюрьму частично закрытого типа. У заключенных довольно много прав: на звонки, посылки, краткосрочные и длительные свидания. Они могут более свободно передвигаться по территории", – рассказывает начальник Управления мест заключения Илона Спуре. В начале 90-х впервые заговорили о правах человека, и с окон в тюрьме сняли решетки, а также заграждения, которые разделяли территорию на локальные зоны. Теперь заключенные могли свободно перемещаться внутри тюрьмы.

Elgava vangla Foto: LETA

В начале мая 1994 года здесь содержались 1028 заключенных. "В одном помещении могло находиться до 60 человек. Спали на двух- и трёхъярусных кроватях. Сейчас это просто уму непостижимо!" – говорит Илона Спуре. Общая площадь четырех жилых корпусов составляла 1634 квадратных метра: по 1,58 квадратных метра на человека.

Перенаселенность была не единственной проблемой тюрьмы. За несколько месяцев до побега выяснилось, что на всех заключенных в тюрьме есть только пять пар наручников. В 1994 году здесь работало всего 22 надзирателя. В тюрьме было 108 штатных мест, но даже при высоком уровне безработицы заполнить их было непросто. "Не было денег, чтобы выплачивать зарплату, – вспоминает Спуре. – В ночь побега надзирателей было трое. На тысячу заключенных!"

Побег

Массовый побег из Парлиелупской тюрьмы в 1994 году – исключительное по масштабу, но не уникальное событие. За год до этого, в 1993-м, из тюрьмы сбежали десять человек. "В тот раз подкоп сделали не на волю – беглецам пришлось выбираться по телевизионному кабелю через забор. Один упал на контрольно-следовую полосу и сломал ногу, но его вытащили. Поймали всех, кроме двух "блатных", ради которых все и было устроено", – рассказывает Аншин.

Elgava vangla Foto: LETA

Побег 1993 года был организован ради осужденного на 13 лет за бандитизм Вадима Лиеде. В Латвии он был известен как Руслан Ханджаев (Вилли). В рижскую "банду Лиеде" входили 16 человек, почти все – молодые парни в возрасте 23-25 лет. Судебный процесс проходил в тюрьме и, учитывая социальную опасность, все обвиняемые находились за железной решеткой. Виновными в бандитизме были признаны восемь человек. Главарь банды Вадим Лиеде был приговорен к 13 годам, наиболее активные участники банды получили от 11 до 12 лет. Вместе с Лиеде-Ханджаевым за решетку отправилась его подруга, 38-летняя гражданка Беларуси Ольга Алипатова. Она, будучи врачом-педиатром по профессии, принимала участие в убийстве семьи из трех человек.

В ночь на 29 июля 1994 года пациенты Елгавской больницы заметили, как какие-то люди, один за другим, выбирались из-под стены Парлиелупской тюрьмы. Звонки в полицию и дежурному в тюрьму ничего не дали: свидетелям просто не поверили. Через десятиметровый туннель, который копали два месяца, без особой спешки сбежали 89 заключенных. Побег заметили только спустя семь часов.

"Как сейчас помню. Четверг, теплый солнечный день, дело к вечеру, - вспоминает тогдашний замначальника Криминальной полиции управления Елгавской полиции Зента Третьяк. - И вдруг дежурный сообщает: "Тревога! Собрать весь личный состав! Побег из Парлиелупской тюрьмы! Возможно, сбежали 86 человек!". Я иду по лестнице и думаю: так восемь или шесть? Заходим в зал на первом этаже, и дежурный докладывает: действительно, сбежали 86. У меня перед глазами сразу возник муравейник, из которого бегут муравьи. Фантазия так сработала", – вспоминает Третьяк. Позже выяснилось, что сбежали не 86, а 89 заключенных.

Десятиметровый подкоп начинался в прачечном отделении. Рыли его около двух месяцев, а грунт прятали по закрытым помещениям. Сначала бежали десять человек – четверо главарей, а также "рабочие лошадки". Потом к подкопу потянулись остальные, хотя бежать они вообще не собирались. "Это был массовый психоз, – рассказывает председатель правления Ассоциации независимых экспертов Латвии и Международной федерации независимых экспертов Юлиус Аншин. – Ушли 89 человек. Было бы 90, но один сбегал на ближайшее озеро, искупался и вернулся. Другой потом давал показания: сажусь в электричку на Цукурфабрике – мать моя, вся зона выезжает! Некоторым оставалось досидеть по два месяца".

Как искать сбежавших?

Пациенты больницы, расположенной напротив тюрьмы, еще ночью видели как из-под забора выбираются какие-то люди, подъезжают и уезжают машины. Полиция приняла несколько звонков. "Наши сотрудники звонили дежурному Парлиелупской тюрьмы. На все звонки они получали один и тот же ответ: "Все под контролем"", – вспоминает Зента Третьяк.