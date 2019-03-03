03.03.2019, 13:11

"Я потерял мать и хочу справедливости". Сын погибшей от отравления "Новичком" в Эймсбери написал письмо Путину

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Интерфакс
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"Я потерял мать и хочу справедливости". Сын погибшей от отравления "Новичком" в Эймсбери написал письмо Путину
Foto: NIKLAS HALLE N, AFP

Сын британки Дон Стерджесс, которая в прошлом году погибла от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери, написал эмоциональное письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь добиться справедливости, сообщает издание The Daily Mirror.

"Британская полиция полагает, что к смерти моей матери причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости", — говорится в письме 20-летнего Эвана Хоупа.

Молодой человек надеется, что российский президент проявит гуманизм и понимание по отношению к его семье.

"Я попросил его представить себя на моем месте. Я потерял мать и хочу справедливости. Он должен меня понять … Я в отчаянии, и Путин — единственный человек, который может обеспечить свершение правосудия. Мне нужна его помощь, чтобы добиться правды для мамы, и я очень на него рассчитываю", — говорит Хоуп.

В разговоре с журналистами он также обвинил британское правительство в том, что оно бросило его семью, не оказав никакой поддержки.

"Я боюсь, что никогда не добьюсь справедливости и чувствую себя преданным властями. Я знаю, они оказывают поддержку Скрипалям, и я этому только рад. Но моя семья никогда не получала никакой поддержки, несмотря на смерть близкого человека. Мы не получили ничего ни от Терезы Мэй, ни от правительства — ни единого телефонного звонка или письма. Всю информацию по делу мы получаем из новостей, как любые другие граждане", — говорит Хоуп.

Отравление в Эймсбери

30 июня прошлого года в городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери, мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина скончалась.

Как установило следствие, 44-летняя Дон Стерджесс получила смертельное отравление после того, как распылила из флакона из-под духов себе на запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество "Новичок".

По словам друга погибшей Чарли Роули, который также подвергся воздействию отравляющего вещества, но в меньшей степени, этот флакон они нашли, но не смог точно сказать, где именно. Следователи полагают, что он был выброшен недалеко от того места в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британские власти практически сразу обвинили Москву в причастности к отравлению Скрипалей. В начале прошлой осени полиция страны заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по этому делу — Александру Петрову и Руслану Боширову, которые якобы являются сотрудниками ГРУ и непосредственными исполнителями преступления.

Через неделю после этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT в котором отрицали все обвинения. Они утверждали, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на знаменитый собор.

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