"Я потерял мать и хочу справедливости". Сын погибшей от отравления "Новичком" в Эймсбери написал письмо Путину

"Британская полиция полагает, что к смерти моей матери причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости", — говорится в письме 20-летнего Эвана Хоупа.

Молодой человек надеется, что российский президент проявит гуманизм и понимание по отношению к его семье.

"Я попросил его представить себя на моем месте. Я потерял мать и хочу справедливости. Он должен меня понять … Я в отчаянии, и Путин — единственный человек, который может обеспечить свершение правосудия. Мне нужна его помощь, чтобы добиться правды для мамы, и я очень на него рассчитываю", — говорит Хоуп.

В разговоре с журналистами он также обвинил британское правительство в том, что оно бросило его семью, не оказав никакой поддержки.

"Я боюсь, что никогда не добьюсь справедливости и чувствую себя преданным властями. Я знаю, они оказывают поддержку Скрипалям, и я этому только рад. Но моя семья никогда не получала никакой поддержки, несмотря на смерть близкого человека. Мы не получили ничего ни от Терезы Мэй, ни от правительства — ни единого телефонного звонка или письма. Всю информацию по делу мы получаем из новостей, как любые другие граждане", — говорит Хоуп.

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