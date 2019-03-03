"Я потерял мать и хочу справедливости". Сын погибшей от отравления "Новичком" в Эймсбери написал письмо Путину

30 июня прошлого года в городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери, мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина скончалась.
Как установило следствие, 44-летняя Дон Стерджесс получила смертельное отравление после того, как распылила из флакона из-под духов себе на запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество "Новичок".
По словам друга погибшей Чарли Роули, который также подвергся воздействию отравляющего вещества, но в меньшей степени, этот флакон они нашли, но не смог точно сказать, где именно. Следователи полагают, что он был выброшен недалеко от того места в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британские власти практически сразу обвинили Москву в причастности к отравлению Скрипалей. В начале прошлой осени полиция страны заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по этому делу — Александру Петрову и Руслану Боширову, которые якобы являются сотрудниками ГРУ и непосредственными исполнителями преступления.
Через неделю после этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT в котором отрицали все обвинения. Они утверждали, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на знаменитый собор.