"Я не мать Тереза": украинка рассказала о том, почему она стала суррогатной матерью

Алина Стахорская — одна из как минимум полутора тысяч украинок, которые в 2019 году выносили и родили детей для иностранцев. Для 32-летней харьковчанки это была уже третья такая беременность или, как говорят суррогатные мамы, "программа". Первого "не своего" сына Алина родила для родителей из Ирландии, когда ей был всего 21 год. Сегодня бывшая продавщица — мать пятерых сыновей, двух собственных и трех "суррогатных". С парами из Германии и Индии, для которых она выносила детей, Алина до сих пор поддерживает дружеские отношения.

В отличие от многих суррогатных мам Алина согласилась на публикацию интервью под своим настоящим именем. Только отказалась называть точные суммы своих гонораров — говорит, это запрещено контрактами. По информации DW из других источников, за услуги суррогатного материнства украинки получают в среднем 15 000 евро.

Deutsche Welle: Алина, как вы стали суррогатной матерью?

Алина Стахорская: Первый раз я еще совсем молодая была. Тогда с первым мужем у меня испортились отношения. Мне пришлось от него уйти, а жить нам с ребенком было негде. Моему первому ребенку тогда было три с половиной годика. Я искала работу, но у меня нет образования. Нашла объявление, позвонила и меня взяли в программу суррогатного материнства.

Сначала мы жили у моей бабушки. Там была большая семья — ее средний сын жил с ней, и двое детей там еще было. Я буквально полгода пожила у нее. Потом сняла себе квартиру уже на "программные" деньги и ушла с ребенком туда. В клинику на анализы я ездила с сыном. Он сидел в коридорчике, ждал меня. Либо к бабушке отводила.

- Вам сложно было решиться на суррогатное материнство?

- Я ни капельки не сомневалась, потому что я знала, ради кого я на это иду. Конечно, боялась — думала, что меня не возьмут, потому что молодая. Я же не знала, как это все проходит. Но все нормально сложилось — я родила ребенка. А потом и второй раз, и третий.

- Ваши родители знали про это?

- Да, знали. Они живут в России. Я сама харьковчанка, просто родители уехали в Россию. А я осталась жить у бабушки.