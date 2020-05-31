"Я не мать Тереза": украинка рассказала о том, почему она стала суррогатной матерью

Потом я его уже взяла на руки, когда нас выписали, мы приехали с мужем в гости к родителям — они жили на съемной квартире в Харькове. Там мне дали подержать ребенка. Но у меня сильно начали руки потеть и трястись. Я сразу отдала его папе. И муж сказал мне, что нужно ехать домой, чтобы я не расстраивалась. В такие моменты — да, как-то по-другому себя чувствуешь.
- А родителей этого мальчика не было рядом с ним в больнице?
- У мамы сразу не получилось прилететь в Харьков, когда я рожала, приехали только папа и его брат. А ребенок оставался еще в роддоме до выписки. Папа к нему приезжал каждый день, он находился с ним по несколько часов, но все остальное время ребенок был с детскими врачами и медсестрами.
- А в первые два раза у вас таких чувств не было?
- Во время первой программы я вообще абсолютно равнодушно к этому отнеслась. Во второй я кормила ребенка грудью. Потом, когда его забрали, — да, мне было морально немножко тяжело, но я даже не могу объяснить, как это проявлялось. Да, я вспоминала ребенка. Родители где-то через полгода мне прислали фотографии — как он сидит, улыбается. Мне до слез стало приятно, что я его увидела. Мне хочется видеть, как эти детки растут, мне хочется знать, как сложится их будущее.
- Ваши родные сыновья знают, что у них есть "суррогатные" братья?
- Младший не понимает, ему только четыре будет. Старший знает. Первую программу он абсолютно не помнит — маленький был. А из второй программы он помнит родителей, потому что они приезжали, мы общались, виделись. Говорит: "Я помню, был маленький, она мне подарила автомат, машину". Он знает, что я была беременна, он знает, для чего я была беременна.
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