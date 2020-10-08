”Я хочу, чтобы у каждого было лечение, как у президента”. Трамп пообещал американцам бесплатный препарат от коронавируса

По словам президента, ключевую роль в его лечении сыграл препарат Regeneron, после принятия которого ему сразу же стало лучше.

”Я хочу, чтобы у каждого было такое же лечение, как у вашего президента. Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить. Это была не ваша вина, что это случилось, это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал с этой страной и со всем миром”, — заявил Трамп.

О том, что президент и первая леди США заразились коронавирусом, стало известно 1 октября. На следующий день президента перевели в военный госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он провел три дня. Сообщалось, что от коронавируса Трампа лечили в том числе стероидными препаратами, которые дают тяжелым пациентам.

Согласно данным телеканала ABC News, в Белом доме коронавирусом заразились не менее 34 человек.

По подсчетам газеты The New York Times, лечение Трампа в госпитале обошлось бюджету в более 100 тысяч долларов.