"Я бы очень хотел вернуться к своей прежней жизни". Голунов дал интервью Собчак

"Я постараюсь быть осторожен. Я бы очень хотел вернуться к какой-то своей прежней жизни, спокойно ездить в метро, писать заметки", — сказал он, отметив, что если бы его не оправдали, то он вышел бы на свободу в "56 лет и вряд ли бы потом продолжил заниматься журналистикой". Он также сообщил, что не думал об участии в выборах в столичный парламент. "Чтобы пойти в Мосгордуму — как-то я особо об этом не думал. Но город — это какая-то вещь, которую я понимаю, как она устроена. Но это совсем другая жизнь. Я хочу ездить на метро, чтобы меня никто не узнавал, — сказал Голунов. — Я подумаю на эту тему, если я чем-то смогу быть полезен".

"Мне не вернули телефон, он отдан на экспертизу. Я только вчера ночью восстановил сим-карту и доступ к соцсетям. Я там провел очень мало времени, я немножко боюсь пока выходить в интернет", — заявил он.

Журналист добавил, что теперь он не может оставаться в стороне от случаев незаконного преследования по статье 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). "Я чувствую, что я как минимум обязан эти заняться. Мне нужно какое-то время для того, чтобы понять, чем я могу помочь. Но я не специалист", — сказал Голунов. При этом он предложил установить независимое видеонаблюдение с записью звука во всех помещениях, где ведется работа с подозреваемыми или обвиняемыми по любым статьям.