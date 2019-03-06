”Взял сына за шею”: в Москве избили семью Дудя

На западе Москвы произошло нападение на мать и брата видеоблогера Юрия Дудя, по данному факту было возбуждено уголовное дело, передает ФАН со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала Mash, нападение на 62-летнюю мать и 39-летнего брата интервьюера произошло рядом с их собственным домом в 8:00 по московскому времени, в нападении участвовали несколько человек.

Отмечается, что родственников журналиста избили в ходе попытки похищения сына Игоря Дудя, который разводится с женой.

Когда родственник ютьюб-звезды вместе с бабушкой мальчика вел его в детский сад, к ним подъехали два автомобиля, в которых находились жена Игоря Юлия, ее 59-летний отец, а также еще три мужчины.

Ребенка удалось отбить, однако когда Игорь подал заявление о произошедшем в правоохранительные органы, полученные им и его матерью травмы были признаны несерьезными.

”Там чисто семейная разборка старшего брата со своей бывшей женой. Поэтому в полиции случившееся расценили как семейный конфликт, дело сразу не возбудили”, — пояснил источник в правоохранительных органах.

После проверки, которая заняла три месяца, пишет телеграм-канал Baza, полиция отказалась возбуждать дело, однако прокуратура своим решением вернула его на дополнительную проверку. Полицейские открыли уголовное производство в соответствии со статьей ”Побои”.

При этом сама Юлия обвинила в происходящем именно родственников Дудя, которые якобы насильно разлучили ее с ребенком. Она рассказала, что у них с супругом возник конфликт относительно того, с кем будет жить сын. По ее словам, после мирного расставания муж, посоветовавшись с семьей, выкрал ребенка и увез его к своим родителям.