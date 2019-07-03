Взрыв газа или замыкание? Почему погибли 14 российских моряков
Российское издание РБК опубликовало материал, посвященный катастрофе на глубоководном аппарате, в результате которой погибли 14 военных моряков.
Российское издание РБК опубликовало материал, посвященный катастрофе на глубоководном аппарате, в результате которой погибли 14 военных моряков.
Так, по информации издания, аппарат, на котором произошла трагедия, является спускаемым аппаратом атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как "Лошарик"). Это российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция), не несущая вооружения и способная погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров.
Из 14 погибших семь — капитаны I ранга. Это звание старшего офицера, соответствующее сухопутному полковнику. Старше капитанов I ранга - только адмиралы. Более того, в спускаемом аппарате вообще не присутствовали военные званием ниже капитана III ранга (соответствует сухопутному майору).
"Большое количество старших офицеров на "Лошарике" говорит о том, что на борту были представители разных частей, "возможно, что-то собирались испытывать", полагает эксперт Российского совета по международным делам, специалист по ВМФ Илья Крамник.
Главные задачи, которые, по информации издания, стоят перед такими подводными лодками, — это прослушивание зарубежных подводных линий связи, подъем с глубины интересных образцов вооружений и военной техники, защита наших аналогичных средств связи — подводных кабелей от проникновения.
Стоит отметить, что 2 июля вблизи северного побережья Норвегии стартовали ежегодные противолодочные учения военно-морских сил НАТО Dynamic Mangoose, где задействованы боевые корабли, подводные лодки и патрульные противолодочные самолеты из Великобритании, Германии, Испании, Канады, Норвегии Польши, США, Турции и Франции.
Говоря о причинах трагедии, агентство Reuters отмечает, что на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа. А вот старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман утверждает, что самые вероятные и часто встречающиеся причины возгорания на подлодках — возгорание проводки и другие технические неисправности.
Напомним, что вчера российское Министерство обороны сообщило о трагедии на борту глубоководного аппарата. Однако, по сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вся информация об этом является абсолютно секретной.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Бывший тренер сборной Камеруна: Мусаев ничего не нарушал
«Воскресшего» Цапка поймали
Лежали друг на друге: подробности гибели подруг в Москве
Самый юный комментатор покидает ТВ ради АПЛ. Он начинал в 20 лет