Взрыв газа или замыкание? Почему погибли 14 российских моряков

Так, по информации издания, аппарат, на котором произошла трагедия, является спускаемым аппаратом атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как "Лошарик"). Это российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция), не несущая вооружения и способная погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров.

Из 14 погибших семь — капитаны I ранга. Это звание старшего офицера, соответствующее сухопутному полковнику. Старше капитанов I ранга - только адмиралы. Более того, в спускаемом аппарате вообще не присутствовали военные званием ниже капитана III ранга (соответствует сухопутному майору).

"Большое количество старших офицеров на "Лошарике" говорит о том, что на борту были представители разных частей, "возможно, что-то собирались испытывать", полагает эксперт Российского совета по международным делам, специалист по ВМФ Илья Крамник.

Главные задачи, которые, по информации издания, стоят перед такими подводными лодками, — это прослушивание зарубежных подводных линий связи, подъем с глубины интересных образцов вооружений и военной техники, защита наших аналогичных средств связи — подводных кабелей от проникновения.

Стоит отметить, что 2 июля вблизи северного побережья Норвегии стартовали ежегодные противолодочные учения военно-морских сил НАТО Dynamic Mangoose, где задействованы боевые корабли, подводные лодки и патрульные противолодочные самолеты из Великобритании, Германии, Испании, Канады, Норвегии Польши, США, Турции и Франции.