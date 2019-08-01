Взрыв автомобиля главы литовской Maximа: преступление поражает наглостью и глупостью

В Вильнюсе уже на протяжении многих лет не совершали такие преступления, пишет ru.delfi.lt.

Начальник отдела расследования организованных преступлений Марек Гульбинович сказал DELFI, что таких случаев не было уже давно. Когда в городе бесчинствовали банды ("Вильнюсская бригада" и т.д.) такое случалось часто – так запугивали или убивали людей. Однако потом такие преступления уже не совершались.

Машины сейчас чаще поджигают, а не взрывают. Взрыв машины - это уничтожение чужого имущества опасным для общества способом. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В ходе расследования выяснилось, что у главы одного из отделений Maxima grupė есть проблемы со строительной компанией, которая строила его дом. Строители плохо накрыли крышу, поэтому здание серьезно пострадало, а хозяин потребовал возместить нанесенный ущерб – около 10 000 евро.

Однако хозяин компании, который ранее был судим за избиение человека, не согласился возмещать ущерб. Он даже стал угрожать клиенту.

Потом он нашел людей с криминальным прошлым и попросил их взорвать его автомобиль.