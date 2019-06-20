Взлом новостных порталов: на сайтах были выложены фейковые новости об учениях в Литве

Литовские должностные лица называют это сознательной провокацией, направленной против литовской армии.
"Это ложь с целью скомпрометировать армию Литвы и участвующих в учениях союзников по НАТО", — сказала BNS в среду вечером представитель Минобороны Рута Апейките.
По ее словам, представители портала valstietis.lt подтвердили, что фейковая новость была вывешена после взлома портала, связаться с представителями портала baltictimes.com пока не удалось.
В фейковой статье говорится, что якобы во время стрельб в Нярис упали снаряды с обедненным ураном, а загрязненная вода попала в дома жителей Каунаса.
На проходящих сейчас военных учениях Gelezinis vilkas (Железный волк) тренируется около 4 тыс. военных из десяти стран-членов НАТО.
Это не первый случай, когда производится взлом новостных порталов в Литве и вывешиваются лживые сведения о системе обороны страны.
Литовская разведка утверждает, что самую большую угрозу для кибернетического пространства Литвы представляют службы разведки и безопасности России.
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