Взлом новостных порталов: на сайтах были выложены фейковые новости об учениях в Литве

Литовские должностные лица называют это сознательной провокацией, направленной против литовской армии.

"Это ложь с целью скомпрометировать армию Литвы и участвующих в учениях союзников по НАТО", — сказала BNS в среду вечером представитель Минобороны Рута Апейките.

По ее словам, представители портала valstietis.lt подтвердили, что фейковая новость была вывешена после взлома портала, связаться с представителями портала baltictimes.com пока не удалось.

В фейковой статье говорится, что якобы во время стрельб в Нярис упали снаряды с обедненным ураном, а загрязненная вода попала в дома жителей Каунаса.

На проходящих сейчас военных учениях Gelezinis vilkas (Железный волк) тренируется около 4 тыс. военных из десяти стран-членов НАТО.

Это не первый случай, когда производится взлом новостных порталов в Литве и вывешиваются лживые сведения о системе обороны страны.

Литовская разведка утверждает, что самую большую угрозу для кибернетического пространства Литвы представляют службы разведки и безопасности России.