20.06.2019, 17:51

Взлом новостных порталов: на сайтах были выложены фейковые новости об учениях в Литве

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ru.DELFI.lt
EST
Häkker
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В среду были взломаны новостные порталы и на них выложены фейковые новости о проходящих в Литве военных учениях. На порталах valstietis.lt и baltictimes.com на литовском и английском языках была обнародована недостоверная информация о том, что якобы во время учений при испытании оружия массового поражения река Нерис была загрязнена радиоактивными веществами, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Литовские должностные лица называют это сознательной провокацией, направленной против литовской армии.

"Это ложь с целью скомпрометировать армию Литвы и участвующих в учениях союзников по НАТО", — сказала BNS в среду вечером представитель Минобороны Рута Апейките.

По ее словам, представители портала valstietis.lt подтвердили, что фейковая новость была вывешена после взлома портала, связаться с представителями портала baltictimes.com пока не удалось.

В фейковой статье говорится, что якобы во время стрельб в Нярис упали снаряды с обедненным ураном, а загрязненная вода попала в дома жителей Каунаса.

На проходящих сейчас военных учениях Gelezinis vilkas (Железный волк) тренируется около 4 тыс. военных из десяти стран-членов НАТО.

Это не первый случай, когда производится взлом новостных порталов в Литве и вывешиваются лживые сведения о системе обороны страны.

Литовская разведка утверждает, что самую большую угрозу для кибернетического пространства Литвы представляют службы разведки и безопасности России.

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