Выздоровевшая женщина повторно заболела коронавирусом не покидая квартиру

Это первый подобный случай в Южной Корее, сообщает "Интерфакс". У 73-летней женщины диагностировали заражение ранее в феврале, а после полного выздоровления ее выписали. Это произошло 22 февраля.

Однако уже в четверг, 27 февраля, у нее вновь появились симптомы, и она обратилась за медицинской помощью. У женщины взяли анализы и выявили повторное заражение COVID-19. При этом она не просто не путешествовала за границу, но и вообще не покидала квартиру. Вероятно, женщина заразилась вирусом от своих детей, которые недавно побывали в китайской провинции Гуандун. У них у обоих выявили заражение коронавирусом.

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