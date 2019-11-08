08.11.2019, 12:52

Выходит в свет книга от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации Трампа. Кто слил все секреты?


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Helsingis 15.07.2018
Helsingis 15.07.2018Foto: Andres Putting

Министерство юстиции США предупредило анонимного автора книги, посвященной президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу "(A Warning"), о том, что он или она может нарушить "одно или несколько соглашений о нераспространении" засекреченной информации. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо, направленное в издательство заместителем генпрокурора США Джозефом Хантом, пишет TACC.

"В случае, если автор на самом деле является действующим или бывшим высокопоставленным сотрудником администрации Трампа, публикация книги может нарушить его обязанности, прописанные законом в одном или нескольких соглашениях, включая соглашение о неразглашении <…>", — говорится в письме на имя Кэрола Росса — ведущего адвоката издательской компании Hachette Book Group, в которую входит издательство Twelve. "Такие соглашения как правило требуют предоставления для согласования перед публикацией любых работ, содержащих информацию, которая потенциально может носить защищенный характер", — указывается в документе.

В письме содержится требование к издательскому дому немедленно предоставить документы, подтверждающие, что автор не подписывал соглашений, каким-либо образом ограничивающих его или ее в разглашении той или иной информации или предоставлявших доступ к засекреченным данным. В случае, если подобные документы представлены не будут, в Минюсте требуют от издателя сообщить сроки и место службы автора или список подписанных им за это время документов, чтобы удостовериться, что он или она не нарушают публикацией книги закон.

Росс в ответ подчеркнул, что издательский дом не имеет отношения к каким-либо договоренностям между автором книги и американскими властями, а ответственность за нарушение тех или иных договоренностей несет непосредственно автор. По его словам, издательство обязалось сохранить конфиденциальность автора, в связи с чем "отказывает в предоставлении перечисленных в письме данных". "Я подтверждаю, что Hachette Book Group опубликует важную книгу анонимного автора, являющегося "действующим или бывшим высокопоставленным сотрудником" администрации Трампа", — указал юрист.

В конце октября стало известно о том, что автор прошлогодней анонимной статьи в газете The New York Times, содержавшей признание в фактическом саботаже ряда решений Трампа частью сотрудников его администрации, написал и готовится выпустить книгу об американском лидере, которая будет называться A Warning. Согласно информации, размещенной на сайте издательского дома Twelve, книга появится на прилавках, а также станет доступна для онлайн-заказов 19 ноября этого года. "Беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации", — гласит описание книги на сайте издательства.

Статья в NYT
5 сентября 2018 года NYT разместила статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".

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