Выход Великобритании из ЕС хотят отложить



Как передает газета, глава британского правительства намерена отложить голосование по соглашению о выходе на две недели — до 12 марта 2019 года. В случае, если соглашение не будет одобрено, ЕС попросят об отсрочке.

В то же время The Guardian пишет, что Брюссель намерен отсрочить Brexit до 2021 года. Это связано с опасениями в Евросоюзе по поводу одобрения плана Мэй о выходе в британском парламенте. Отсрочка позволила бы ЕС и Великобритании на правах члена союза разработать новый план по дальнейшему сотрудничеству.

Ранее в феврале глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что британцев, голосовавших за выход из ЕС без сделки, ждет отдельный котел в аду. До этого в СМИ уже появлялись слухи о том, что Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода во избежание хаоса.