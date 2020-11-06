Выборы в США: в одном из ключевых штатов пересчитают голоса

В Неваде после подсчета 91 процентов бюллетеней отрыв Джозефа Байдена увеличился до 22 076 голосов, сообщает служба Edison Research. По ее данным, демократ набирает 49,8 процента а действующий президент - 48,1 процента. В то же время в Пенсильвании преимущество Байдена сократилось до 8867 голосов, передает DW.

В Аризоне после подсчета 92 процентов бюллетеней Джозеф Байден опережает Дональда Трампа на 43 569 голосов, сообщает служба Edison Research.

В Джорджии пересчитают голоса

Глава избирательной комиссии Джорджии заявил, что в штате намерены пересчитать голоса. После обработки 99 процентов бюллетеней и республиканец, и демократ набирают по 49,4 процента (перевес Байдена - 1579 голосов), следует из данных социологической службы Edison Research.

В четырех ключевых американских штатах складывается следующая ситуация. В Джорджии (16 голосов выборщиков) по-прежнему нужно подсчитать еще 1 процент голосов (отрыв Джозефа Байдена вырос до 1098 голосов), в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) - около 5 процентов (отрыв Байдена - 6817), в Неваде (6 голосов выборщиков) - 11 процентов (там лидирует Байден с 11 438 голосов), в Аризоне (11 голосов выборщиков) - 10 процентов (отрыв Байдена - 47 052). Такие данные приводит информационная служба американской коммерческой телекомпании NBC News.