Выборы в США: Байден наращивает отрыв от Трампа. Неужели все уже решено?

21:03 В Филадельфии глава избирательной комиссии сообщил, что обработка бюллетеней может занять еще несколько дней. В городе, расположенном в штате Пенсильвания, традиционно сильны демократы.
В Пенсильвании вырос разрыв между Джозефом Байденом (49,5 процента) и Дональдом Трампом (49,3 процента) до 12 390 голосов по данным на 12:52 местного времени, сообщила газета The Washington Post. Подсчитано 96 процентов бюллетеней. Победа в этом штате принесет кандидату 20 голосов выборщиков.
Джозеф Байден в пятницу вечером выступит по телевидению с обращением к нации из своего дома в Уилмингтоне, штат Делавэр, сообщили в его предвыборном штабе.
19:24 В Неваде после подсчета 91 процентов бюллетеней отрыв Джозефа Байдена увеличился до 22 076 голосов, сообщает служба Edison Research. По ее данным, демократ набирает 49,8 процента а действующий президент — 48,1 процента. В то же время в Пенсильвании преимущество Байдена сократилось до 8867 голосов, передает DW.
В Аризоне после подсчета 92 процентов бюллетеней Джозеф Байден опережает Дональда Трампа на 43 569 голосов, сообщает служба Edison Research.
В Джорджии пересчитают голоса
Глава избирательной комиссии Джорджии заявил, что в штате намерены пересчитать голоса. После обработки 99 процентов бюллетеней и республиканец, и демократ набирают по 49,4 процента (перевес Байдена — 1579 голосов), следует из данных той же социологической службы.
В четырех ключевых американских штатах складывается следующая ситуация. В Джорджии (16 голосов выборщиков) по-прежнему нужно подсчитать еще 1 процент голосов (отрыв Джозефа Байдена вырос до 1098 голосов), в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) — около 5 процентов (отрыв Байдена — 6817), в Неваде (6 голосов выборщиков) — 11 процентов (там лидирует Байден с 11 438 голосов), в Аризоне (11 голосов выборщиков) — 10 процентов (отрыв Байдена — 47 052). Такие данные приводит информационная служба американской коммерческой телекомпании NBC News.
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