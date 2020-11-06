Выборы в США: Байден наращивает отрыв от Трампа. Неужели все уже решено?

21:22 Действующий президент США Дональд Трамп обещает бороться за то, чтобы ”незаконные бюллетени” не учитывались при подсчете голосов на текущих выборах главы государства. Его слова приводит gazeta.ru со ссылкой на предвыборный штаб на своей странице в Twitter.

”С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть подсчитаны и все незаконные бюллетени не должны подсчитываться, однако мы на каждом шагу встречаем сопротивление этому основному принципу со стороны демократов”, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что намерен добиваться реализации данного принципа ”через каждый аспект законодательства”.

”Я никогда не сдамся в борьбе за вас и нашу страну”, — обратился президент к американцам.

10:35За Байдена и Харрис проголосовали свыше 47 млн избирателей. Официально итоги выборов пока не подведены.

В Джорджии остается подсчитать менее 1 процента голосов (там отрыв Байдена составляет 4 289 голосов), в Пенсильвании - около 4 процентов (Байден лидирует с 27 130), свидетельствуют данные агентства AP. В Аризоне (осталось подсчитать еще 3 процента бюллетеней) кандидат от демократов - также впереди с 29 861 голосом, в Неваде (не подсчитано еще 7 процентов) он оторвался от Дональда Трампа на 22 657 голосов. По данным телеканала Fox News и агентства AP, Байден пока может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов. Газета The New York Times, телеканалы NBC, ABC и CNN сообщают о 253 голосах у демократа и 213 - у республиканца.

За Байдена и Харрис проголосовали свыше 47 млн избирателей

10:30 Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден выступил с короткой речью в своем предвыборном штабе в Уилмингтоне (штат Делавэр). По его словам, "несмотря на то, что цифры ясно и убедительно говорят о том, что мы выиграем эту гонку" - "окончательного решения о победе пока нет". "Просто посмотрите, что произошло со вчерашнего дня. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Джорджии, теперь мы ведем… 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но теперь собираемся выиграть в Пенсильвании", - заявил он. Победы в этих двух ключевых "колеблющихся" штатах принесли бы вице-кандидату в президенты 16 и 20 голосов выборщиков соответственно. Перед своими сторонниками Байден предстал вместе с Камалой Харрис, которая в случае его избрания на посту главы государства может стать вице-президентом. Джозеф Байден отметил, что 5 ноября совместно с Харрис провел встречи с группой экспертов по вопросам здравоохранения и специалистов в экономической сфере. "С самого первого дня мы начнем осуществлять план, нацеленный на борьбу с пандемией, - сказал он. - Мы уже не можем помочь умершим от пандемии, но мы можем спасти множество жизней в предстоящие месяцы".