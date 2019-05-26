Выборы в Европарламент: за кого проголосует молодежь

Так, в Германии молодежь протестует против изменений, касающихся авторского права в интернете, в частности, введения upload-фильтров. А в Великобритании протестуют против запланированного выхода страны из ЕС, голосование о котором должно проходить не только в британском парламенте, но и в Европарламенте.

Но какое влияние на будущий курс Европы может оказать молодежь, приняв участие в нынешних выборах? Депутаты Европарламента избираются каждые 5 лет. Избирателям, которые впервые пойдут голосовать в 2019 году, от 18 до 22 лет. Анализ данных, проведенный DW, показывает, что в странах ЕС доля избирателей, которые впервые пойдут голосовать, составляет 5-8 процентов от общего числа имеющих такое право. Вместе с избирателями младше 30 лет они составляют почти одну пятую от всех обладающих правом голоса.

Пойдет ли молодежь голосовать?



Молодых избирателей часто считают ленивыми и пассивными. Это утверждение может оказаться правдой и в ходе нынешних выборов. Согласно прогнозам European Council of Foreign Relation (ECFR), явка молодежи может быть самой низкой среди представителей всех возрастных групп.

Но если молодежь воспользуется своим избирательным правом, то она может существенно повлиять на распределение мандатов в Европарламенте, особенно в тех странах, где политические предпочтения представителей разных поколений сильно различаются.

"Чешская Пиратская партия в два раз популярнее у молодых избирателей, чем у всех остальных", — приводит пример Павел Зерка из ECFR. Как и польская партия "Весна", которая появилась на политической сцене лишь в начале этого года, но, согласно прогнозам, может получить до 10 процентов голосов и претендовать на 6 мест в Европарламенте.

Но не каждая партия, которая ориентируется на молодых избирателей, добивается успеха. Европейская партия Volt, например, согласно прогнозам ECFR, не имеет шансов на попадание в Европарламент. Другой пример — в Великобритании среди избирателей, которые будут голосовать впервые, популярность проевропейских партий гораздо ниже, чем даже неопределившейся с "Брекзитом" Лейбористской партии.

Европа для молодых избирателей — не только мирный проект



Дело в том, что молодые люди совершенно иначе смотрят на Евросоюз, нежели поколение их родителей, а также бабушек и дедушек. Они всегда жили в ЕС и не представляют себе, как может быть иначе. Некоторые из них не знают никакой другой валюты, кроме евро. Они родились в объединенной Европе, но выросли в то время, когда ЕС столкнулась с финансовым кризисом. Он лишил экономических перспектив, прежде всего, молодежь в странах юга Европы.

"Поскольку они никогда не участвовали в военном конфликте и не знают, что такое холодная война, для них важнее их будущее, а не прошлое, — поясняет Павел Зерка. — Молодые люди не принимают безоговорочно саму идею Европы только как мирного проекта". Им важно их профессиональное будущее и хорошая экология. Партии, которые строят на этом свои предвыборные программы, имеют среди молодежи больше шансов на успех.

"Прежде всего, это касается партий "зеленых" в Германии, Австрии, Франции, Швеции и Нидерландах", — продолжает Зерка. После последних выборов именно они отправили по несколько депутатов в Европарламент, и в этом году число их представителей может увеличиться.

Симпатии у молодых избирателей вызывают и популисты. "В некоторых странах значительное число молодых людей примкнуло к правым и к различным радикальным партиям", — констатирует Зерка. Такие партии, как венгерская Jobbik, испанская Vox и словенская Kotleba получили поддержку среди молодежи этих стран.

Молодежь изменит политический ландшафт Европы



Для молодых избирателей важно, чтобы их перспективы находили отражение не только в избирательных программах кандидатов, но и были претворены в жизнь. В нынешнем составе Европарламента средний возраст депутатов составляет 55 лет.