"Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми". Глава дипломатии ЕС предупредил Лукашенко о возможных санкциях

"Ситуация в Беларуси вызывает серьезную обеспокоенность. После президентских выборов, состоявшихся в прошлое воскресенье, Александр Лукашенко и власти Беларуси должны прекратить репрессии против белорусского народа и начать переговоры с широкими слоями общества", - написал он в своем блоге, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, в последнее время белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека. Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между Брюсселем и Минском.

Боррель не считает выборы в Беларуси свободными и справедливыми

Глава европейской дипломатии заявил, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми". Последовавшие после них протесты означают мужественную демонстрацию белорусами недоверия к официальным результатам выборов и стремление населения к переменам.

Он повторил призыв Евросоюза к белорусским властям "положить конец насилию, освободить всех незаконно задержанных лиц и незамедлительно вернуться на путь надлежащего демократического и плюралистического поведения, приступив к диалогу с обществом". Если же этого не случится, указал Боррель, Евросоюзу придется пересмотреть отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов". Этот вопрос будет обсужден на внеочередном Совете по иностранным делам ЕС 14 августа.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что Евросоюз не намерен развивать отношения с Минском, игнорируя вопиющие нарушения прав человека и политических свобод. "ЕС повсюду выступает за демократию и права человека, и мы должны предотвратить подрыв этих ценностей", - указал Боррель.