Выборы президенты Украина: чего опасается и чего ожидает Евросоюз

Ее коллега из фракции "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) подчеркивает, что, несмотря на все нарекания и критику, звучащую в адрес кандидатов, важно, что у украинцев есть выбор, и что эти выборы могут пройти честно. Убедиться в том, насколько избирательный процесс в Украине действительно соответствуют международным нормам, намерен и Европарламент. Для этого в Украину отправится миссию для наблюдения за выборами, состав которой войдут шесть евродепутатов.

Надежда на продолжение реформ

Тем временем в ЕС не скрывают, что хотели бы видеть продолжение реформ в Украине. "Мы очень надеемся, что кого бы ни избрали (президентом. — Ред.), этот человек продолжит проевропейский курс, — добавляет Росати. — Я достаточно оптимистично настроен в этом вопросе, потому что знаю, что такова воля большинства граждан Украины".

Еще больше уверенности у Хармс: "Я не верю, что у президента Украины, все равно кто им будет, будет шанс развернуть процесс реформ против воли граждан Украины. У меня лично совершенно твердая уверенность, что граждане являются гарантией успешности курса реформ".

Не сомневаются в продолжении сотрудничества между Украиной и ЕС после нынешних выборов и брюссельские эксперты. "Я думаю, хорошие отношения между ЕС и Украина сохранятся, независимо от того, кто из кандидатов победит", — сказал, отвечая на вопрос DW, Бруно Лете, аналитик Германского фонда Маршалла. Лете обращает внимание на то, что для прекращения реализации нынешних проектов или евроинтеграционных инициатив просто нет электоральной поддержки.

Эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол также надеется, что реформы в Украине продолжатся. По ее выражению, у Киева просто нет другого выбора. В то же время Пол признала, что сейчас неизвестно, чего ожидать от некоторых кандидатов в президенты Украины. Немало вопросов, по ее словам, к шоумену Владимиру Зеленскому, являющемуся новичком в политике и ныне лидирующему в кампании, согласно данным соцопросов. "Ни у кого нет ни малейшего представления, что он будет делать. Его внешняя политика — сейчас это скорее загадка", — считает эксперт.

С Юлией Тимошенко в Брюсселе уже имели дело, ведь она дважды была премьером. "И мы все знаем, что она очень непредсказуема", — констатирует Аманда Пол.

Порошенко — вариант с минимальным риском

На фоне того, что никто не знает, чего ждать от Зеленского, а Тимошенко считают непредсказуемой, Аманда Пол полагает, что переизбрание Петра Порошенко рассматривают в ЕС как вариант с минимальным риском, который обеспечит продолжение того, что уже было сделано.

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"Во внешней и оборонной политике цели Порошенко довольно понятны, и он будет продолжает преследовать эти цели", — указывает эксперт. И добавляет, что со стороны Порошенко были действия, которые разочаровывают. При этом Пол подчеркивает, что было бы несправедливым говорить, что нынешний президент не принес никаких изменений для страны.

Евродепутат Росати также соглашается с тем, что многие реформы можно было бы провести лучше и быстрее. "Мы видим плюсы и минусы. Мы видим прогресс в некоторых важных сферах, таких как децентрализация, государственные финансы, газовый рынок. С другой стороны, мы видим очень медленный прогресс или вообще его отсутствие в других сферах", — говорит он и называет такими сферами борьбу с коррупцией и суды.

В частности, в ЕС были очень раздражены тем, что, несмотря на обещания, Киев так и не отменил для активистов-антикоррупционеров обязательное электронное декларирование доходов и имущества. Также со стороны ЕС звучала критика в связи с затягиванием процесса создания антикоррупционного суда. В 2017 году Порошенко убеждал всех в важности создания антикоррупционной палаты, а не суда. А когда все же согласился с необходимостью отдельного суда, то направил в парламент законопроект, не учитывавший все рекомендации Венецианской комиссии.

И все же Росати не думает, что Порошенко утратил доверия ЕС. В свою очередь, Корацца Бильдт призывает украинских политиков не обещать того, что невозможно реализовать. И добавляет напоследок, что это является проблемой во всей Европе.