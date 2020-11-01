Выборы президента Молдовы признаны состоявшимися

По данным ЦИК, к 18.00 (19.00 мск) явка составила 39 процентов. Для сравнения — в 2019 году на этот час она достигала 50 процентов.

Очереди были отмечены и к ряду участков за рубежом, включая Бельгию, Францию, Великобританию, Германию, Италию, Ирландию и Румынию.

Председатель правой "Партии действия и солидарности" Майя Санду, кандидат в президенты Молдовы, в этой связи даже обратилась в ЦИК с просьбой продлить время голосования на участках за рубежом.

Promo-LEX сообщила о более 300 нарушениях

Между тем наблюдательная миссия Promo-LEX сообщила о более 300 нарушений при голосовании в Молдове и за рубежом. Программный директор миссии Павел Постикэ рассказал о возможном организованном подвозе избирателей на участки вблизи Приднестровья, о присутствии посторонних и о подозрениях на подкуп голосовавших.

В Варнице задержан активист, распыливший слезоточивый газ

В Варнице (Новоаненский район) правоохранители задержали мужчину, который распылил слезоточивый газ вблизи избирательного участка. Об этом сообщил на брифинге замглавы генерального инспектората полиции Марин Максиан. По его словам, "несколько граждан, в том числе ветераны и другие местные жители", пытались "нарушить работу избирательного участка, блокируя доступ избирателей". Как сообщило онлайн-издание NewsMaker, слезоточивый газ распылил, предположительно, гражданский активист Михаил Амерберг. Полиция вмешалась в инцидент.

На пост президента претендуют восемь кандидатов

Как ожидается, предварительные данные об итогах выборов начнут поступать после 22.00 по местному времени (23.00 мск). На пост нового президента Республики Молдова претендуют восемь кандидатов. Это председатель "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель политической "Платформы "Достоинство и правда" (Demnitate si adavar, DA) Андрей Нэстасе, депутат от партии "Шор" Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией Дорин Киртоакэ, кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку, а также председатель Партии действия и солидарности (Partidul Actiunea si Solidaritatea, PAS) Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон.