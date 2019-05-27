Выборы президента Алжира могут могут перенести: кандидаты не подали документы

По данным местных СМИ, срок подачи документов истек вечером 25 мая. Отмечается, в сложившихся условиях, выборы, намеченные на 4 июля, будут отменены. Конституционный совет, как указывает телеканал, объявит об этом позже.

17 мая агентство Reuters сообщало, что президентские выборы в Алжире 4 июля, вероятно, будут перенесены на фоне массовых протестов в стране. По его данным, голосование может быть отложено до конца года.

20 мая начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех выразил мнение, что проведение президентских выборов поможет избежать конституционного вакуума и будет способствовать выходу из кризиса. Он также призвал к скорейшему созданию независимого органа, отвечающего за организацию и мониторинг выборов.

Временным главой государства в настоящее время является Абделькадер Бенсалех. Он был утвержден в этой должности 9 апреля обеими палатами парламента — через неделю после ухода в отставку многолетнего лидера Абдельазиза Бутефлики.