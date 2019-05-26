Выборы евродепутатов: что партии говорят об отношениях с РФ и Украиной

Из трех оставшихся фракций, которые занимают в отношении России более сдержанную позицию, — больше всего сейчас говорят о правых популистах. Они собираются существенно увеличить свою численность и влияние в Европарламенте, заполучив нового лидера — Маттео Сальвини, главу входящей в правительство Италии партии "Лига". Заместитель премьер-министра Сальвини неоднократно призывал Брюссель снять санкции с Москвы, посещал Крым после его аннексии Россией и фотографировался на Красной площади в майке с портретом Путина. Под руководством Сальвини правые популисты провозгласили цель сформировать крупнейшую фракцию в новом составе Европарламента.
Между тем уже в его нынешнем составе фракция "Европа наций и свободы" (ЕНС), куда входили некоторые правопопулистские партии, постоянно критиковала санкции, введенные Евросоюзом против России в ответ на аннексию Крыма и "целенаправленную дестабилизацию Украины". Кроме того, ее представители предлагали направить 1 млрд евро макрофинансовой помощи, предназначенной для Украины, фермерам в самом Евросоюзе, ставшим "заложниками" санкций.
А также защищали Владимира Путина от критики за преследований людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Жан-Люк Шаффхаузер из ЕНС называл, к примеру, во время дебатов в Европарламенте в конце 2018 года тогдашнее руководство Украины "провалившимся правительством, пришедшим в результате государственного переворота".
Такие взгляды продвигались прежде всего французскими евродепутатами из "Национального объединения" Марин Ле Пен. Они уже заявили о готовности присоединиться к новой фракции правых популистов, в которой, судя по всему, наибольшим будет представительство итальянских евродепутатов от "Лиги". Впрочем, социологи говорят, что правые популисты станут лишь четвертой по численности политической силой в новом составе Европарламента.
Крайние левые евродепутаты тоже часто занимали довольно примирительную позицию в отношении России. Они не поддерживают ни внутреннюю, ни внешнюю политику президента Путина, но выступают за отмену санкций ЕС в отношении РФ и за диалог с Москвой. В своей программе фракция Объединенных левых призывает распустить НАТО и создать новую "систему мира и безопасности" вместе с Россией.
Взгляды кандидатов на пост главы Еврокомиссии
Из пяти фракций, критично оценивающих политику Кремля, социал-демократы были наименее сплоченными, когда речь шла о России. Они осуждали нарушения Москвой международного права и признавали необходимость введенных из-за этого санкций. Но когда в Европарламенте обсуждали усиление ограничительных мер, социал-демократы чаще всего выступали против. В этой фракции существенно меньше критиков "Северного потока — 2", нежели в других центристских силах.