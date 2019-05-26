Выборы евродепутатов: что партии говорят об отношениях с РФ и Украиной

Кампания по выборам евродепутатов вышла на финишную прямую. О том, какие политические силы попадут в новый состав Европарламента, а также как они настроены в отношении России, будущего связей Москвы и Брюсселя, а также возможного вхождения Украины в ЕС — у DW.

Кто как голосует в Европарламенте по вопросам, связанным с Россией

В нынешнем составе Европарламента 750 депутатов объединены в восемь фракций — от консерваторов и социал-демократов до "зеленых" и левых. Если взглянуть на то, как они голосуют, то вырисовывается четкая картина: пять фракций последовательно поддерживали курс Украины на глубокие реформы и критиковали Россию за нарушения международного права, в первую очередь в Крыму и Донбассе.

На выборах нового состава Европарламента, которые пройдут 23-26 мая, две крупнейшие фракции из этой пятерки — Европейской народной партии (ЕНП, в нее входят 217 депутатов), и социал-демократов (186 депутатов) — могут, согласно соцопросам, потерять приблизительно по 40 мандатов каждая.

Уменьшится и наиболее бескомпромиссная в отношении России фракция Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), где на первых ролях — британцы и поляки. Впрочем, остальные две фракции из этого большинства — либералы и "зеленые" — должны, как ожидается, увеличить свое представительство.

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