26.05.2019, 15:50

Выборы евродепутатов: что партии говорят об отношениях с РФ и Украиной


Deutsche Welle
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Euroopa Parlament
Euroopa ParlamentFoto: VINCENT KESSLER, REUTERS

По итогам выборов в Европарламент ждут усиления правых популистов, часть из них настроены пророссийски. Как это повлияет на отношения ЕС и России, и что партии говорят о членстве Украины в ЕС?

Кампания по выборам евродепутатов вышла на финишную прямую. О том, какие политические силы попадут в новый состав Европарламента, а также как они настроены в отношении России, будущего связей Москвы и Брюсселя, а также возможного вхождения Украины в ЕС — у DW.

Кто как голосует в Европарламенте по вопросам, связанным с Россией

В нынешнем составе Европарламента 750 депутатов объединены в восемь фракций — от консерваторов и социал-демократов до "зеленых" и левых. Если взглянуть на то, как они голосуют, то вырисовывается четкая картина: пять фракций последовательно поддерживали курс Украины на глубокие реформы и критиковали Россию за нарушения международного права, в первую очередь в Крыму и Донбассе.

На выборах нового состава Европарламента, которые пройдут 23-26 мая, две крупнейшие фракции из этой пятерки — Европейской народной партии (ЕНП, в нее входят 217 депутатов), и социал-демократов (186 депутатов) — могут, согласно соцопросам, потерять приблизительно по 40 мандатов каждая.

Уменьшится и наиболее бескомпромиссная в отношении России фракция Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), где на первых ролях — британцы и поляки. Впрочем, остальные две фракции из этого большинства — либералы и "зеленые" — должны, как ожидается, увеличить свое представительство.

Правые популисты усиливают позиции

Из трех оставшихся фракций, которые занимают в отношении России более сдержанную позицию, — больше всего сейчас говорят о правых популистах. Они собираются существенно увеличить свою численность и влияние в Европарламенте, заполучив нового лидера — Маттео Сальвини, главу входящей в правительство Италии партии "Лига". Заместитель премьер-министра Сальвини неоднократно призывал Брюссель снять санкции с Москвы, посещал Крым после его аннексии Россией и фотографировался на Красной площади в майке с портретом Путина. Под руководством Сальвини правые популисты провозгласили цель сформировать крупнейшую фракцию в новом составе Европарламента.

Между тем уже в его нынешнем составе фракция "Европа наций и свободы" (ЕНС), куда входили некоторые правопопулистские партии, постоянно критиковала санкции, введенные Евросоюзом против России в ответ на аннексию Крыма и "целенаправленную дестабилизацию Украины". Кроме того, ее представители предлагали направить 1 млрд евро макрофинансовой помощи, предназначенной для Украины, фермерам в самом Евросоюзе, ставшим "заложниками" санкций.

А также защищали Владимира Путина от критики за преследований людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Жан-Люк Шаффхаузер из ЕНС называл, к примеру, во время дебатов в Европарламенте в конце 2018 года тогдашнее руководство Украины "провалившимся правительством, пришедшим в результате государственного переворота".

ТОП

Такие взгляды продвигались прежде всего французскими евродепутатами из "Национального объединения" Марин Ле Пен. Они уже заявили о готовности присоединиться к новой фракции правых популистов, в которой, судя по всему, наибольшим будет представительство итальянских евродепутатов от "Лиги". Впрочем, социологи говорят, что правые популисты станут лишь четвертой по численности политической силой в новом составе Европарламента.

Крайние левые евродепутаты тоже часто занимали довольно примирительную позицию в отношении России. Они не поддерживают ни внутреннюю, ни внешнюю политику президента Путина, но выступают за отмену санкций ЕС в отношении РФ и за диалог с Москвой. В своей программе фракция Объединенных левых призывает распустить НАТО и создать новую "систему мира и безопасности" вместе с Россией.

Взгляды кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Из пяти фракций, критично оценивающих политику Кремля, социал-демократы были наименее сплоченными, когда речь шла о России. Они осуждали нарушения Москвой международного права и признавали необходимость введенных из-за этого санкций. Но когда в Европарламенте обсуждали усиление ограничительных мер, социал-демократы чаще всего выступали против. В этой фракции существенно меньше критиков "Северного потока — 2", нежели в других центристских силах.

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