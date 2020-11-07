”Выборы далеки до завершения”. Трамп — об объявлении Байдена победителем

Действующий президент США Дональд Трамп пока отказался признавать поражение после того, как крупнейшие американские СМИ объявили, что выборы выиграл Джо Байден.
”Эти выборы еще далеки от завершения”, — говорится в заявлении Трампа.
Начиная с понедельника, пообещал Трамп, его штаб обратится в суды, ”чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя”.
”Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия”.
Джо Байден, в свою очередь, написал в твиттере, что для него большая честь быть избранным на пост президента.
”Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю вам — я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет”.
Статус Байдена в твиттере изменен на ”избранный президент США”.
America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.
I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Что означает эхо в телефонных разговорах
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга