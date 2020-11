”Выборы далеки до завершения”. Трамп — об объявлении Байдена победителем

”Эти выборы еще далеки от завершения”, — говорится в заявлении Трампа.

Начиная с понедельника, пообещал Трамп, его штаб обратится в суды, ”чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя”.

”Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия”.

Джо Байден, в свою очередь, написал в твиттере, что для него большая честь быть избранным на пост президента.

”Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю вам — я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет”.

Статус Байдена в твиттере изменен на ”избранный президент США”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8