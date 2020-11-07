07.11.2020, 20:47

”Выборы далеки до завершения”. Трамп — об объявлении Байдена победителем

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”Выборы далеки до завершения”. Трамп — об объявлении Байдена победителем
ANGELA WEISS and MANDEL NGAN / AFP

Действующий президент США Дональд Трамп пока отказался признавать поражение после того, как крупнейшие американские СМИ объявили, что выборы выиграл Джо Байден.

”Эти выборы еще далеки от завершения”, — говорится в заявлении Трампа.

Начиная с понедельника, пообещал Трамп, его штаб обратится в суды, ”чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя”.

”Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия”.

Джо Байден, в свою очередь, написал в твиттере, что для него большая честь быть избранным на пост президента.

”Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю вам — я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет”.

Статус Байдена в твиттере изменен на ”избранный президент США”.

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