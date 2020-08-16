16.08.2020, 14:00

"Вы совсем уже там обалдели что ли?" Семен Слепаков обратился к Лукашенко

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"Вы совсем уже там обалдели что ли?" Семен Слепаков обратился к Лукашенко
Семен Слепаков

Комик и продюсер Семен Слепаков написал обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко в своем Инстаграмм.

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ОБРАЩЕНИЕ К А.Г. ЛУКАШЕНКО. Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич, Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти, На душе моей сейчас тоска и горечь От того, что я увидел в интернете. Ведь, у нас его пока не отключали (То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро), И я вижу в изумлении и печали, Что колхозник бывший превратился в монстра. Он и раньше не был ангелом, но шармом Обладал, давая повод посмеяться. Тут - на теле у народа твердым шанкром Вдруг вскочил и не желает удаляться. Говорят ему - хотим мы выбрать сами! Вон, ВВ и тот менялся на Димона! А в ответ он только шевелит усами, И с цепи спускает полчища ОМОНа. Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом Он ступил на эту скользкую дорожку И идет по ней, махая старым флагом, По пути людей сажая, как картошку. Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич? Бродят натовцы и Вагнер по округе - Вы не там где надо ищете чудовищ, Лучше в зеркало взгляните на досуге. Нагибаете Вы жестко, без прелюдий И сомнений - Ваши нервы как канаты, Только если твой народ тебя не любит - Помогают слабо пули и гранаты. Если Вам победу не нарисовали, Если правда это был народный выбор, Где же люди, что за Вас голосовали? Почему они на улицы не выйдут? Любопытно очень, Александр Григорич, В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном Вы на вид совсем как будто бы не сволочь, И на первый взгляд не кажетесь гондоном... Как же вдруг такой нормальный с виду дядька Умудрился натворить таких делишек?! Где же видано, чтобы «родимый батька» Брал и запросто стрелял в своих детишек?! Да, с правами и у нас в России туго, Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться, На ворюге здесь у нас сидит ворюга, Но ворюга мне милей, чем кровопийца. Вы совсем уже там обалдели что ли? Вы довольны сами этою картинкой? Своего сыночка любите Вы - Колю? Вот, представьте что его бы так дубинкой! Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже, Вы в каком-то идиотском положении, Я не знаю чем сей опус подытожить - Не хватает моего воображения, Ясно лишь вышло всё весьма хреново И что вскоре может стать гораздо хуже... Разве не было у Вас пути иного? Вы подумайте об этом, сидя в луже.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали

(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра.

Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут — на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему — хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!

А в ответ он только шевелит усами,

И с цепи спускает полчища ОМОНа.

Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом

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Он ступил на эту скользкую дорожку

И идет по ней, махая старым флагом,

По пути людей сажая, как картошку.

Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?

Бродят натовцы и Вагнер по округе -

Вы не там где надо ищете чудовищ,

Лучше в зеркало взгляните на досуге.

Нагибаете Вы жестко, без прелюдий

И сомнений — Ваши нервы как канаты,

Только если твой народ тебя не любит -

Помогают слабо пули и гранаты.

Если Вам победу не нарисовали,

Если правда это был народный выбор,

Где же люди, что за Вас голосовали?

Почему они на улицы не выйдут?

Любопытно очень, Александр Григорич,

В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном

Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,

И на первый взгляд не кажетесь гондоном…

Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!

Где же видано, чтобы ”родимый батька”

Брал и запросто стрелял в своих детишек?!

Да, с правами и у нас в России туго,

Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,

На ворюге здесь у нас сидит ворюга,

Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Вы совсем уже там обалдели что ли?

Вы довольны сами этою картинкой?

Своего сыночка любите Вы — Колю?

Вот, представьте что его бы так дубинкой!

Вам уйти теперь нельзя — остаться тоже,

Вы в каком-то идиотском положении,

Я не знаю чем сей опус подытожить -

Не хватает моего воображения,

Ясно лишь вышло всё весьма хреново

И что вскоре может стать гораздо хуже…

Разве не было у Вас пути иного?

Вы подумайте об этом, сидя в луже.

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